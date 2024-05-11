الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

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عمان- يطرأ اليوم، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة انخفاضها غدا، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.ويكون الطقس بعد غد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة-(بترا)