الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطيبي: جهود ملكية جبارة لنصرة فلسطين

قال عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي
عضو الكنيست أحمد الطيبي

وصف النائب احمد الطيبي الذي يتراس بالتشارك قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست، لقاء وفد القائمة اليوم مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان، بـ " الاجتماع الهام".

اضافة اعلان

 

وأكد الطيبي ان جلالة الملك شدد على أهمية تكثيف الجهود لوقف العدوان وجرائم الحرب في غزة.

 

أضاف الطيبي في تصريح لـ" الغد"، ان جلالة الملك يبذل مجهود جبار أمام المجتمع الدولي وتحديدا أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف العدوان.

 

وتابع الطيبي أن جلالته توقف حول القيود التي تحاول حكومة اسرائيل فرضها على دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، محذرا  ان ذلك سيؤدي الى مواجهات واسعة، مع تأكيد الملك على حق المسلمين بدخول المسجد الأقصى دون اي عائق. 
وأشار الطيبي أن جلالة الملك أكد على دور المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، ودورهم السياسي خاصة كتلة الجبهة والعربية للتغيير.

وبين الطيبي ان اللقاء تطرق الى قضايا تهم جمهورنا بالداخل، خاصة قضايا الطلاب الجامعيين، وقضايا الحجاج.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصفدي في أبو ظبي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

الصفدي في أبو ظبي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

منذ1 ساعة
638451696850149164

القوات المسلحة تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية

منذ3 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير الكويتي حمد راشد المري أمس-(بترا)

الفايز يلتقي عددا من السفراء لدى المملكة

منذ21 ساعة
رئيس الوزراء خلال لقائه وفد مجلس الشيوخ الأميركي أمس-(بترا)

الخصاونة: توفير 89.5 ألف فرصة عمل في 2022

منذ21 ساعة
وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي أمس-(بترا)

الأردن: العدوان على غزة التحدي الأكبر بمنطقتنا

منذ21 ساعة
المنطقة الحرة

استثناء سيارات 2018 المتأخرة من حظر الاستيراد

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن الحملات ضد الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المؤمل أحزاب بلا ربطات عنق

جهاد المنسي |اليوم

إنزالات ودلالات !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

التوطين والتجنيس خطر أم مطلب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأحصنة الطروادية الافتراضية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات | منذ23 ساعة
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء المحروقات

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة
 
 