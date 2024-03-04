الطيبي: جهود ملكية جبارة لنصرة فلسطين

زايد الدخيل

وصف النائب احمد الطيبي الذي يتراس بالتشارك قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست، لقاء وفد القائمة اليوم مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان، بـ " الاجتماع الهام".

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وأكد الطيبي ان جلالة الملك شدد على أهمية تكثيف الجهود لوقف العدوان وجرائم الحرب في غزة.

أضاف الطيبي في تصريح لـ" الغد"، ان جلالة الملك يبذل مجهود جبار أمام المجتمع الدولي وتحديدا أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف العدوان.

وتابع الطيبي أن جلالته توقف حول القيود التي تحاول حكومة اسرائيل فرضها على دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، محذرا ان ذلك سيؤدي الى مواجهات واسعة، مع تأكيد الملك على حق المسلمين بدخول المسجد الأقصى دون اي عائق.

وأشار الطيبي أن جلالة الملك أكد على دور المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، ودورهم السياسي خاصة كتلة الجبهة والعربية للتغيير.

وبين الطيبي ان اللقاء تطرق الى قضايا تهم جمهورنا بالداخل، خاصة قضايا الطلاب الجامعيين، وقضايا الحجاج.