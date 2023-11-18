"العالمي لحقوق الطفل" للعام الحالي.. احتفاء "ملطخ" بدماء أطفال غزة

هديل غبون

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يأتي إحياء اليوم العالمي للطفل للعام الحالي والذي يصادف غدا، ذكرى غير مسبوقة مع مرور نحو 69 عاما على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة له وذلك في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) ليجري الاحتفاء به في التاريخ نفسه من كل عام، في ظل استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتصاعد جرائم الإبادة بحق أطفاله، لتكون هذه المناسبة السنوية للعام الحالي "ملطخة" بدماء الأبرياء، مع توالد دعوات حقوقيين أردنيين وفلسطينيين، لإنشاء تحالفات جديدة للضغط نحو تطبيق أكثر فاعلية للقانون الدولي لمحاسبة الاحتلال.وتبنت الجمعية العامة يوما عالميا للطفل في العام 1954، بينما تبنت إعلان حقوق الطفل في العام 1959، ليصبح اليوم العالمي، نقطة ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال، لبناء عالم أفضل للأطفال، وسط محاولات حثيثة لمنظمات أممية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وإظهار حجم الجرائم المروعة التي يمارسها الاحتلال في غزة بحق الأطفال، إلا أن نشطاء وحقوقيين أعربوا عن خيبة أملهم من "ازدواجية المجتمع الدولي" وهيئات الأمم المتحدة في تسجيل حتى "إدانة" واضحة لهذه الجرائم.ودعوا لضرورة إيجاد تحالفات جديدة عربية وغربية مع المدافعين عن حقوق الإنسان والأطفال في العالم، بخاصة المجتمع المدني الغربي، لزيادة الضغوط على الأمم المتحدة وهيئاتها، لتطبيق أكثر فاعلية للقانون الدولي وحماية الأطفال في أماكن النزاع، وتغيير معادلة "سيطرة السياسة على القرار الأممي".وأكدوا لـ"الغد"، أن عمل الهيئات الأممية المقتصر على التقارير الرصدية الإحصائية، وبيان حجم الدمار في القطاع، مع ممارسة الضغوط الممكنة لإدخال المساعدات إليه، وتأمين وصولها للأطفال الأكثر حاجة، جهود في الإطار الإنساني، لم ترق للمستوى المطلوب من المحاسبة والمساءلة، او وقف الأعمال القتالية للاحتلال، وسط حصيلة شهداء بلغت حتى الآن من الأطفال في غزة نحو 4650 و52 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.وفي هذا السياق، قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، المحامي خالد قزمار لـ"الغد"، إن المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الأطفال والإنسان، فشلت بتوفير الحماية للمدنيين بشكل عام والأطفال بشكل خاص، معتبرا بأن هذا الفشل مرده إلى أن مرجعيات "نظام الأمم المتحدة، أداة بيد من يحظى بالقوة العسكرية والسلطة السياسية في العالم، وليس لكل الشعوب ودول العالم"، برغم الجهود التي أعلن عنها.وبين قزمار، أن "الهبة" التي شهدها العالم للوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، أكبر دليل على ذلك، مضيفا "اتخذ العديدون إجراءات عملية، وأصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن في فلسطين منذ 75 عاما، ما يزال النظام الدولي منذ عصبة الأمم ومن بعدها هيئة الأمم المتحدة، فاشلا في إيجاد حل للقضية الفلسطينية حلا عادلا. نحن بحاجة إلى نظام حماية أممي بمعادلة جديدة، يوفر الحماية للضحايا والمساءلة للمجرمين من دون سيطرة المعسكر الاستعماري الغربي على هذه المعادلة".ورأى قزمار، وهو المدافع لسنوات عن الأطفال المعتقلين الفلسطينيين أمام محاكم الاحتلال، بأن البيئة القانونية الدولية والاتفاقيات الدولية "نظريا"، تتحدث عن الحقوق المتساوية دون تمييز، معتبرا بأن هناك عدة خيارات لتغيير المعادلة، من بينها "إصلاح النظام القائم" في الوقت الذي لا يوجد فيه "إرادة سياسية لحل القضية الفلسطينية عالميا، ومع تعذر استبدال هذا النظام الأممي".وقال "هذا النظام القائم كبيئة نظرية ممتاز، لكنه بحاجة إلى آليات لتفعيله كما ورد في الخلفية التي جرى وفقا لها، سن القانون الدولي، وأنه يطبق بدون تمييز وعلى الجميع بتساو. الآن لا يطبق في الحالة الفلسطينية، ولا بد من التوافق على نظام دولي جديد، يضمن الحماية والرعاية والعدالة للمظلومين، وهذا بحاجة لتفاهم دولي بين معسكرين على مستوى العالم وإن كانوا غير بارزين في القوة ذاتها".ونبه قزمار، إلى أن "الاحتلال عسكريا أقوى بأضعاف من الفلسطينيين، لكن المبادئ والأخلاقيات التي يتمسك بها الفلسطينيون أقوى بأضعاف أمام الاحتلال الذي لا يؤمن بالمبادئ الحقوقية، وكذلك نحن أقوى من المجتمع الدولي في ذلك".وشدد على أن واحدة من الآليات المطلوب التركيز عليها، التشبيك مع منظمات المجتمع المدني الغربية التي أظهرت في الأسابيع الماضية، تفاعلا غير مسبوق في الشارع، لم يظهر مثيله حتى في الدول العربية والمنطقة والأراضي الفلسطينية.وأضاف "نحن الآن نعمل مع شبكات دولية واسعة، وكلنا رأينا حجم المظاهرات التي خرجت في لندن وأميركا وعواصم غربية، جرمتها أنظمتها السياسية. وعلى المدى البعيد، لا بد من فرض معادلة جديدة دوليا، ونحن مستمرون في رسالتنا ومؤمنون بها مع الشركاء".وجدد قزمار التأكيد على أن العمل في هذه الأوقات، لا بد وأن يكون منصبا على فرض "وقف للعدوان الإسرائيلي بشكل مباشر، وليس الحديث فقط عن وقف إطلاق النار، لأن كل ساعة تأخير، تعني حياة إنسان، وفتح كل خطوط الإمداد والمساعدة لتوفير إمكانية الحياة".وأضاف "نحن نتحدث اليوم عن إمدادات حياة أساسية وليست رفاهية.. ونحن بحاجة إلى حملة دولية لذلك. الاحتلال دمر إلى الآن أكثر من 50 % من مساكن غزة، ونتحدث عن مليون و150 ألف غزي بدون سكن".وتقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعدم كفاية الإمدادات الإنسانية إلى غزة في تقاريرها الدورية، مؤكدا أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع، تزداد كل دقيقة، منوهة إلى أن الإمدادات التي توفرها "اليونيسف"، هي إمدادات منقذة لحياة الأطفال والعائلات في غزة، ولكنها تبقى محدودة.وفي هذا النطاق، فقد استند إعلان يوم الطفل الأممي على مبادئ أساسية، منها "إنهاء التمييز والعنصرية"، ليتبعه في العام 1989 تعهد جديد، قطعه قادة دول العالم على أنفسهم لحماية حقوق الأطفال، وجعلها جزءا من الاتفاق الدولي، وأصبحت اتفاقية حقوق الطفل، الأكثر "تصديقا عليها في التاريخ"، وفقا لـ"اليونيسف".وقالت "اليونيسف" في نشرتها الإخبارية بهذه المناسبة، إنه بالرغم من هذه الاتفاقية، إلا أن "معاناة ملايين الأطفال في العالم من الانتهاكات لحقوقهم ما تزال قائمة"، وأن "الطفولة تبتر عندما يجبر الأطفال على ترك مدارسهم أو القيام بأعمال خطرة أو الزواج أو القتال في الحروب، أو عندما يحتجزون في السجون المخصصة للبالغين، أو خلال الهجرات الجماعية والنزاعات التي تؤدي إلى تغيير الطفولة تغييرا دائما".في تلك الأثناء، قالت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل عند زيارتها اول من امس لقطاع غزة، وفق منشورات المنظمة، وتجولها في مستشفى ناصر، إنها حضرت إلى غزة للاطلاع على تأثير الحرب على الأطفال والنساء عن قرب.وبينت راسل، أن الأطباء يقومون بعمل جبار، داعية إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وإتاحة الوصول الإنساني الآمن والمستدام ودون عوائق للإمدادات الإنسانية".ودعت "اليونيسف" لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ولوصول المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق، والإفراج الفوري والآمن عن جميع الأطفال المختطفين.وتعمل مؤسسات مدافعة عن حقوق الطفل وفق آليات متعددة، منها إرسال المخاطبات الاحتجاجية إلى الأمم المتحدة، وإثارة الرأي العام العالمي بحجم الجرائم المرتكبة من الاحتلال في غزة، بما في ذلك الوقفات التضامنية بمختلف أشكالها.وكانت مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، بعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، دعته فيها لـ"تحييد خلافاته السياسية" والخروج بقرار وقف إطلاق نار فوري في القطاع، مع إصدار عدة تقارير حقوقية في هذا الشأن.كما قالت "مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن" أمس، في بيان حصلت "الغد" على نسخة منه، إن ما يجري في القطاع كارثة إنسانية، لا يمكن تصورها، بحيث قتل حتى الآن أكثر من 4500 طفل، وهو أكثر من العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في جميع النزاعات منذ عام 2019.وهذا العدد، ما يزال في ارتفاع، كما أن أولئك الأطفال الذين نجوا من القنابل والعمليات البرية، قد يموت الكثير منهم بسبب المرض، والجوع والجفاف، إذا ما استمر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح.وجاء إصدار البيان للمؤسسة، بالتزامن مع تنظيم مسيرة تضامنية في مركز هيا الثقافي، بمشاركة مئات الأطفال، انطلقت من أمام المدرج الخارجي للمركز، وصولا إلى شجرة الزيتون التي تحمل رمزية عميقة، فضلا عن أنها شجرة مباركة ومقدسة، بحيث وجهت الطفلة تالين حبش رسالة من أطفال الأردن الى أطفال غزة.وخاطبت حبش أطفال غزة بالقول "نعتز بصمودكم وقوتكم، قلوبنا وصلواتنا معكم، نقف نحن أطفال الأردن هنا، لتصل رسالتنا إلى العالم أجمع. أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا العدوان".وتبعت المسيرة، مشاركة أطفال في رسم جدارية "تضامن وحب من أطفال الأردن لأطفال غزة"، تضمنت الجدارية رموزا من التراث الفلسطيني.وأضاف البيان المشترك بين المؤسسة والمركز أنه "بعد مرور أكثر من 40 يوما على القصف المستمر على القطاع، وعدم الاستجابة للمطالبات المستمرة بضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال والمنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس، فإن المسيرة اليوم جاءت لتكون صامتة، لعل الصمت يكون أبلغ من الكلام".وعبر الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي، عن أسفه، لتقاعس العالم والمؤسسات الدولية التي ترفع شعار حقوق الإنسان في عملها، قائلا إن ما حدث في غزة أثبت "أن مسألة حقوق الإنسان، مفهوم نسبي عندما يتعلق الأمر بأطفال غزة وفلسطين".وقال مقدادي في تصريحات لـ"الغد"، بأن أداء هيئات الأمم المتحدة ليس بالمستوى المطلوب، مضيفا "نحن لا نتكلم عن انتهاكات بحق عدد من الأطفال.. نحن نتحدث عما لا يقل عن 800 ألف طفل في غزة، الآلاف منهم استشهد أو بقي تحت الأنقاض، وهذه المجزرة والوقاحة في التاريخ الحديث لم تحدثا بحق الأطفال تحديدا".وأضاف أن "العالم الغربي في هذه الحرب، كشف عن استعراض لحقوق الإنسان على مدار عقود، وعدم الجدية في الدفاع عن حقوق الإنسان حتى على مستوى الإدانة الواضحة والمباشرة للمجازر، سواء على مستوى المنظمات الدولية، وأيضا مواقف منظمات الأمم المتحدة في مواقفها التي كانت أقل من الحدث".ورأى مقدادي، أن هناك ضرورة اليوم تستدعي تغيير سياسة "العالم العربي" تجاه ملف حقوق الإنسان بعد 7 أكتوبر، مضيفا أن "العالم العربي اليوم قبل 7 أكتوبر، يجب أن يتعامل مع المؤسسات التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان بشكل مختلف، عما بعد هذا التاريخ. ليس لأننا غير مقتنعين في مجتمعاتنا بالانضمام إلى جميع المواثيق المتعلقة بالأمم المتحدة، المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل، لأن هذا في الأصل نابع من قيمنا، ولكن يؤسفنا مواقف الغرب، ليس في حيادها فقط، ولكن في المواقف التي أكاد أجزم بأنها داعمة للمجازر بحق أطفال فلسطين".إلى ذلك، قال الخبير الحقوقي كمال المشرقي، إن من أفضل الأدوات التي يمكن اللجوء لها لمحاسبة الاحتلال على جرائمه على مستوى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، هي المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وقال المشرقي، إنه من الممكن كأدوات للأمم المتحدة، إثارة الرأي العام العالمي بقضية غزة وحماية الأطفال، عبر المقررين الخواص أو الآليات غير التعاقدية أو التعاقدية، بخاصة وأن الكيان الصهيوني مصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية كآليات تعاقدية.وأضاف المشرقي "يمكن الضغط باتجاه وقف هذه الممارسات عبر مجموعة إجراءات، وبخلاف ذلك يمكن المساءلة والمحاسبة أيضا عن طريق الالتزامات بتعهداتها في حماية حقوق الأطفال، وفي مرحلة لاحقة يمكن للدول الأعضاء الأطراف في هذه الاتفاقيات، الضغط على الكيان باتجاه سحب المصادقة منه على هذه الاتفاقيات، لكنها تحتاج لأدوات ضغط أوسع وأشمل، لكن من الممكن الآن إثارة الرأي العام العالمي بأعلى مستوياته، لأنه بمجازره ضرب كل المنظومة العالمية الحقوقية".