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العالم الهولندي في مأزق.. توقعاته كلها باءت بالفشل

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عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
اخفقت التوقعات التي أعلن عنها عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس والتي أشعلت الجدل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور حديث توقع فيه زلزالا مدمرا بقوة كبيرة قبل يومين مدعيا أن الزلزال سيكون خلال ساعات.اضافة اعلان

ووفق رصد مواقع قياس حركة الزلازل لم تسجل أي دولة في العالم زلزالا مدمرا خلال اليومين الماضيين على عكس ما تنبأ به العالم الهولندي لتخفق كل توقعاته التي أشغل بها العالم.

حيث قال هوغربيتس في منشور سابق على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الشكل (إم) يمثل زلزالا قويا. المناطق المحددة لوقوعه تقريبية".

ونقل في منشور آخر تحذير الهيئة الجيولوجية SSGEOS التي يتبع لها على "إكس"، وجاء فيه: "تقلبات قوية جدا. يمكن أن تصل قوة النشاط الزلزالي إلى 7.5 درجة أو أكثر".

وذكر تحذير SSGEOS بأنه "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".

وبعد أن باءت توقعات وتنبؤات العالم الهولندي بالفشل جدد العلماء تأكيدهم على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.



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