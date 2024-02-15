الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العالم يصغي لتحذيرات الملك من خطورة عنف المستوطنين

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جلالة الملك والملكة رانيا العبدالله وولي العهد خلال لقائهم الرئيس الأميركي والسيدة الأولى جيل بايدن
عمان- بعد تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بعد السابع من 7 أكتوبر الماضي، ووصول هذه الاعتداءات إلى مستويات غير مسبوقة شملت القتل والضرب والتهجير والاعتداء على الممتلكات الخاصة وسرقتها، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بداية الشهر الحالي عقوبات على 4 مستوطنين لارتباطهم بتصاعد العنف ضدّ المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتبعتها أيضا عقوبات من قبل كل من فرنسا وبريطانيا.اضافة اعلان
ويرى خبراء أن فرض العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية يأتي استجابة لتحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن تصعيد المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في ‎القدس والتوسع في بناء المستوطنات غير القانونية سيؤديان إلى الفوضى في المنطقة بأكملها.
ويقول أمين عام حزب الميثاق الوطني، العين الدكتور محمد المومني، إن الموقف البريطاني والفرنسي يأتي بعد الموقف الأميركي من وضع عقوبات على المستوطنين الذين قاموا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا ما حذر منه جلالة الملك عبدالله الثاني مرارا وطالب بموقف دولي صارم بشأنه، وملفت أن الاستجابة الدولية بدات تعامل المستوطنين كإرهابيين.
وأضاف “ الملك أقنع العالم بمعاملة المستوطنين كإرهابيين يستحقون العقوبات وهذا نصره لفلسطين وشعبها”.
جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في تصريحات صحفية مشتركة عقب القمة التي عقدت الاثنين مع الرئيس الاميركي جو بايدن، ضرورة عدم تجاهل الوضع في الضفة الغربية والأماكن المقدسة بالقدس، مضيفا أن نحو 400 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي، منهم حوالي 100 طفل، في حين أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين.
واعتبر جلالته أن التصعيد المستمر للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في القدس والتوسع في بناء المستوطنات غير القانونية سيؤديان إلى الفوضى بالمنطقة بأكملها.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن القرارات الغربية ومنها القرار البريطاني والاميركي والفرنسي بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغرببة تأتي لأكثر من هدف،
الأول: لمحاولة منع انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وهو ما تخشاه الدول الغربية لأن ذلك يصعب أو يشتت الجهد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث تبذل هذه الدول جهودا على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى ضمان تمويل السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الأمنية التابعة لها منعا لتفككها وخروج الأمور عن السيطرة.
والهدف الثاني بحسب الشنيكات، يأتي لفرض قيود على المستوطنين وقوى اليمين المتطرف لمنع حدوث عمليات تطهير عرقي واسع، خصوصا مع تنامي النزعة الإقصائية والعنصرية التي استغلها اليمين المتطرف، ويشجع في ذلك الحرب الدموية على قطاع غزة وتعاطف بعض قوى الأمن الإسرائيلي مع المستوطنين، خاصة وأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو من غلاة اليمين المتطرف، وهؤلاء يدفعون إلى إحداث فوضى هائلة وعارمة من أجل القيام بعمليات تهجير باتجاه الأردن، ويجدون في الأوضاع الحالية فرصة سانحة لتنفيذ أجندة اليمين المتطرف.
وقالت فرنسا الثلاثاء الماضي إنها ستمنع 28 مستوطنا من دخول أراضيها بسبب ممارستهم العنف، فيما فرضت بريطانيا الاثنين الماضي عقوبات على أربعة مستوطنين بسبب سلوك وصفته بأنه تهديد للفلسطينيين بالسلاح في كثير من الأحيان وإجبارهم على ترك الأراضي التي يملكونها دون وجه حق.
وكانت واشنطن أعلنت في الأول من شباط الحالي عن تحركات مماثلة بحق أربعة مستوطنين.
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