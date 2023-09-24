الأحد 24 أيلول 2023
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العثور على جثة بظروف غامضة في الكرك

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الشرطة
ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الكرك مساء اليوم الأحد حول العثور على جثة شخص ثلاثيني في منطقة حرجية بمنطقة المنشية.

وتحركت المجموعات الأمنية وفق مصدر أمني إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة وتم تحويل الجثة إلى مستشفى الكرك الحكومي والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.اضافة اعلان
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