الأحد 02 تموز 2023
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العثور على عظام بشرية في العقبة والأمن يحقق

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الشرطة
أكد مصدر أمني العثور على بقايا عظام بشرية أثناء القيام بحفريات في مدينة العقبة. 

وأكد المصدر أنه تم تحويلهما للمركز الوطني للطب الشرعي لتحديد عمر وزمن حدوث الوفاه ، ولا يزال التحقيق جارٍ.اضافة اعلان
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