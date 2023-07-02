العثور على عظام بشرية في العقبة والأمن يحقق

اضافة اعلان

أكد مصدر أمني العثور على بقايا عظام بشرية أثناء القيام بحفريات في مدينة العقبة.وأكد المصدر أنه تم تحويلهما للمركز الوطني للطب الشرعي لتحديد عمر وزمن حدوث الوفاه ، ولا يزال التحقيق جارٍ.