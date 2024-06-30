العجارمة: "التربية" مع أي قرار فني يخص امتحان الرياضيات فيه مصلحة الطالب

عمان- قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة تهتم بكافة الملاحظات والآراء التي ترد إليها من الميدان سواء من الطلبة والأساتذة المعلمين في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص ايضا.

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وأكد في تصريحات صحفية، أن الوزارة قررت بعد ما أثير حول امتحان الرياضيات/الورقة الأولي إحالة الموضوع إلى لجان المشرفين التي من المقرر أن تجتمع بعد غداً الثلاثاء عقب انتهاء امتحان الرياضيات/الورقة الثانية، حيث ستناقش الأسئلة والإجابات النموذجية ويتم التوافق على رأي واحد، مشيراً الى أن الوزارة ستكون مع القرار الذي فيه مصلحة الطالب فيما يخص القرارات الفنية حيث سنحدد القرار الذي فيه مصلحة الطالب ونوافق عليه.

وقال إنه من المبكر أن نحكم على مصير الامتحان قبل الاستماع إلى قرار اللجان الفنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما يحكم سهولة أو صعوبة الامتحانات ليست الآراء والانطباعات التي نسمعها يومياً سواء نتقف أو نختلف معها بل هي نسبة النجاح العام في المباحث، وايضاً نسب الإجابة الصحيحة عن السؤال الواحد في ذلك الامتحان. -(بترا)