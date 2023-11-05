"العجز العسكري" الإسرائيلي في غزة يعيد إنتاج "الرغائبية الأميركية" بفصل الضفة عن القطاع 

هديل غبّون

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عمّان - جاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثالثة للمنطقة، بموقف "متخاذل" من إنهاء الحرب على قطاع غزة، واستمرار تمسكه بـ"الانحياز الصارخ للاحتلال بحق الدفاع عن نفسه"، لكنه حاول برغم ظل الوضع "الكارثي" أيضا، تمرير ما أسماه مراقبون "أفكارا رغائبية أميركية" حول سيناريوهات إدارة "غزة" بعد انتهاء الحرب، بما في ذلك التلميح لـ"فصل القطاع عن الضفة الغربية"، في حال "عزل حركة (المقاومة الإسلامية- كتائب القسام) حماس".تلك التلميحات وغيرها من المواقف الأميركية "المتماهية" مع الاحتلال الوحشي، تصدى لها الأردن الرسمي، وبإسناد من دول عربية، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكان لجلالة الملك عبدالله الثاني في تصريحاته الحاسمة أول من أمس (السبت)، خلال لقائه وزراء الخارجية العرب وممثل السلطة الوطنية الفلسطينية، رسائل ودلالات سياسية، بالرفض "التام لأي محاولة لفصل الضفة الغربية عن غزة"، تنطلق من أركان استراتيجية الدولة الأردنية في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية.مدير مركز دراسات الشرق الأوسط د. جواد الحمد، قال إن هذا الطرح "الذي يعبّر عن "رغائبية" أميركية ليس جديدا، بل سبق وطُرح في محطات سياسية سابقة قبل "اتفاقيات أوسلو" وخلال مفاوضات طابا، وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأن إعادة تداوله اليوم أميركيا، تندرج في باب "العجز المفرط الأمني والعسكري" للاحتلال العدواني في حربه الوحشية على غزة، بما في ذلك محاولة تهجير الفلسطينيين وما يدّعون أنه "إنهاء حركة حماس".وأكد الحمد في حديثه لـ"الغد"، أن الموقف الملكي بالرفض لأي محاولة فصل للقطاع المحتل منذ العام 1967 عن الضفة، ينطلق من 3 أركان رئيسة، تتعلق بالموقف الاستراتيجي الحاكم للدولة الأردنية من القضية الفلسطينية، وهي "حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن القضية الفلسطينية "قضية أردنية داخلية، مع وجود كتلة بشرية من أصول فلسطينية من نازحين ولاجئين" لا يمكن التخلي عن طموحاتهم، إلى جانب توجهات الشعب الأردني ضد الاحتلال، وكذلك "التمسك بحق العودة الذي اختفى من الخطاب السياسي الغربي".وأضاف إن "مشروع الفصل، طرح أميركي سابق، واليوم يعود في التفكير السياسي للإدارة الأميركية، وهي في حالات انفلات في التعامل مع الحرب على غزة. لا يوجد ضوابط قانونية ولا إنسانية ولا سياسية تحكم الموقف الأميركي. أميركا تطرح حاليا كل ما هو بعيد عن الواقع، هي رغائبية أميركية بامتياز للتخلص من القطاع، والحديث عن إدارة دولة فيه طرحها ترامب في صفقة القرن، كما أن المشروع، طرح أيضا قبل اتفاقيات أوسلو على الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورفضه".وقامت ما سميت بـ"صفقة القرن" في 2018، على إخراج القدس المحتلة من دائرة التفاوض، وإعادة رسم حدود "الوطن القومي لليهود" المزعوم، بما فيها تخصيص نحو مليار دولار أميركي لبناء مشاريع لأهالي القطاع، تتضمن محطة لتوليد الكهرباء وميناء بحري، ومشروع للطاقة الشمسية، على ان تقام على أرض سيناء المصرية.ويعتقد الحمد، بأن الحديث الملكي الذي سبق كما في كل مرة، أي خطر محتمل من الاحتلال وشركائه، فإن حديثه مع وزراء الخارجية، خطوة استباقية أيضا لتأمين موقف عربي موحد مجددا ولو بالحد الأدنى، لحماية حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، لا بد من طرحه كقرار عربي على طاولة اجتماع جامعة الدول العربية في قمة الرياض الطارئة، المقررة بعد غد.ومن منظور الباحث الحمد، فإن "إنهاء حماس" فكرة "رغائبية" أيضا، وهي غير قابلة للتطبيق في وقت "تتغلغل فيه المقاومة بين الشعب الفلسطيني ككل".وقال إن "المقاومة أيديولوجيا متجذرة في الفلسطينيين وكذلك حماس. اليوم القوة التي أظهرتها حماس في السابع من تشرين الأول، أكبر من قوة فيتنام في حربها ضد الولايات المتحدة الأميركية".وشدد الحمد على أن المقاومة الفلسطينية، لا تعمل بمعزل عن الشعب الفلسطيني في غزة، المقدّر عدد سكانها بـ2.3 مليون، وأضاف إن "حماس ليست مجموعات مسلحة أو مليشيات. وغزة يجب ألا تترك وحدها لأنها ليست بمعزل عن القضية الفلسطينية، فإن كان حل الدولتين لم يعد ممكنا مع توالد حكومات يمينية متصهينة في إسرائيل، بحيث نتكلم اليوم عن انحراف معياري نحو اليمين وأقصى اليمين في حكومات الاحتلال".وأضاف إن "الجيل الحاكم في إسرائيل حاليا، يعتنق الأيديولوجيا المتوحشة في إبادة الفلسطينيين، وهو فكر كامن في عقل الدول الاستعمارية، وسبق أن طبّق في إبادة الهنود الحمر في أميركا، ونفذته بريطانيا في الهند وغيرها من مستعمراتها"، بينما نوه إلى أن "إسرائيل حتى الآن، لم تحقق أيا من أهدافها الأمنية أو العسكرية في غزة"، وقال" كما في حروب سابقة، إسرائيل تترنح اليوم في نظرية الأمن، وهي لم تنجح في أي هدف للآن".وتحوّل القطاع إبان النكبة في العام 1948 لأكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين، اذ انضم نحو 200 ألف لاجئ من لواءي اللد، وغزة الذي كان يشكل أحد الألوية الخمسة في فلسطين الانتدابية، وكان يشمل قضاءي غزة وبئر السبع لـ80 ألف من السكان الأصليين.واستقر اللاجئون حينها في 8 مخيمات، أقامتها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بحسب بيانات مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وبات القطاع منذ ذلك الوقت، منبعا لمقاومة وطنية لم تفتر ضد الاحتلال واعتداءاته المتواصلة، وهو يشكل نحو 1.33 % من مساحة فلسطين. وتتوزع المخيمات الثمانية على "النصيرات والشاطئ وجباليا والبريج والمغازي ودير البلح وخان يونس ورفح".في الأثناء، قال العين وأمين عام حزب الميثاق الوطني د. محمد المومني، إن جلالة الملك يواجه سياسة "إسرائيلية بتعميق الانقسام بين غزة والضفة"، مؤكدا أن التحذيرات الملكية تندرج في سياق السردية الأردنية التاريخية المتصدية لأطماع الاحتلال وتطلعاته التوسعية الاستيطانية، وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته العادلة.وأَضاف المومني إن "فصل غزة عن الضفة كارثة، لأنها ستنهي حل الدولتين، وتعمق الانقسام الفلسطيني، ويجهز على حق الفلسطينيين الراسخ في تقرير المصير".وشدد على أن التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية، يعني بالنسبة للأردن، الدولة "القابلة للحياة، ما يعني ضرورة توحيد الشعب الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية، وهذا مصلحة إستراتيجية عليا للأردن".وتشير وثائق المؤسسة إلى أن إعادة توطين أهالي القطاع وتهجيرهم، تعود إلى بداية الخمسينيات بعيد إنشاء وكالة الغوث، اذ حاولت الولايات المتحدة الأميركية، تنفيذ برنامج لنقل 2500 منهم إلى ليبيا باقتراح بريطاني، وموافقة ليبية، ثم شرعت بعد ثورة 23 يوليو 1952، في التفاوض مع الحكومة المصرية، لبلورة مشروع توطين 12 ألف أسرة من لاجئي القطاع على أراضٍ واقعة شمال غرب سيناء.وبينت وثائق المؤسسة، أنه في العام 1953 توصل الطرفان لاتفاق بهذا الشأن، كان تنفيذه يتطلب استصلاح أراض عن طريق إيصال قسط من مياه النيل سنوياً، وأن ما عرف بهبّة آذار (مارس) 1955 التي "تفجرت" غداة غارة إسرائيلية على معسكر للجيش المصري في مدينة غزة، وشهدت تعبئة جماهيرية وتظاهرات حاشدة ضد مشاريع التوطين، واستجاب لها الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك، بطرح مشروع التوطين جانباً، ومن ثم الذهاب لإبراز قضية اللاجئين بوصفها قضية سياسية ونضالية لا إنسانية، وفقا لوثائق المؤسسة.من جهته، نشر المحامي القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب منشورا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) صباح أول من امس، علق فيه على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى رام الله، أن القطاع لا ينفصل عن دولة فلسطين.وربط الجاغوب في تعليقه بين رفض السلطة الوطنية الفلسطينية الأحد، استلام أموال الضرائب (المقاصة) من الجانب الإسرائيلي، بعد إعلان "تل أبيب" تحويلها، مع خصم مبالغ كانت توجه سابقا للقطاع، والدعوات لفصل القطاع عن الضفة.وقال الجاغوب في منشوره، تعليقا على اتفاق غزة- أريحا أولا في أوسلو، الذي قضى بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من غزة كأول مدينة من مدن الضفة"، إن "الاحتلال ماض في فصل الضفة عن غزة. الرئيس الراحل "أبو عمّار وافق على (غزة - أريحا أولا)، لكسر هذه المعادلة"، مبينا أنه "لا يجوز السماح للاحتلال الآن ممارسة الفصل بهذه الطريقة".وبموجب القانون الدولي، ما يزال القطاع تحت الاحتلال، برغم خطة إعادة الانتشار للمستوطنين في غزة والضفة، والتي أفضت للإعلان الأول عن خطة "فك الارتباط عن غزة" في 2004 بعد الانتفاضة الثانية، وصولا إلى توقيع اتفاق بين السلطة والاحتلال ومباركة "اللجنة الرباعية" آنذاك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، وتضمنت بنودا مفصلة تتعلق بتوزيع السيطرة على حدود القطاع، لكن الاحتلال فرض حصارا عليه منذ ذلك الوقت، متجاهلا كل الاتفاقيات.