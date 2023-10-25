العدوان الوحشي.. يترك القطاع على حافة كارثة بيئية ستمس العالم

فرح عطيات

بين 1500 طن و2000 معدل النفايات الطبية والصلبة في القطاع

سلطة جودة البيئة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ البيئية في قطاع غزة

اضافة اعلان



صورة قاتمة رسمها مسؤولون فلسطينيون للنظام البيئي في قطاع غزة، بعد أعمال التدمير والتخريب الممنجهة لعدوان الاحتلال الهمجي المستمر منذ 20 يوما على غزة، ما ينذر بحلول كارثة بيئية، تستدعى إعلان حالة الطوارئ القصوى.

هذه الكارثة، أفقدت بلدية غزة قدرتها على التعامل مع النفايات الطبية الخطرة، والمخلفات الصلبة التي تتراوح معدلات تجميعها يوميا بين 1500 طن و2000 طن تقريبا، ومن دون مرورها بأي عمليات معالجة، إذ تُجمع حاليا في محطات ترحيل مؤقتة بالمدن، وفق بيانات البلدية.



وتُظهر أرقام للبلدية، حصلت "الغد" على نسخة منها، أن "هنالك نحو 10 آبار مياه، تضررت منذ العدوان الصهيوني، و4,530 مترا طوليا من شبكات الصرف الصحي، والمياه، وتصريف مياه الأمطار كذلك".

وقد دفع الواقع الحالي للنظامين البيئي والصحي، وحتى البنية التحتية، البلدية إلى إعداد قائمة بالأضرار التي طالت شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، وتصريف مياه الأمطار، وآبار المياه، ومحطات ضخ المياه، منذ الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) ولغاية 23 الشهر الحالي، وقدر حجم الأضرار بـ6,107,370,00 مليون دولار.

ولا يقف الحد عند تلك المشاكل، بل إن "استخدام الاحتلال الصهيوني، القنابل الفسفورية المحرمة دولياً، ينذر بتلوث للهواء والمياه، تمتد آثاره إلى فترات طويلة، ولا يمكن معالجتها، بحسب المسؤولين.



و"تعجز البلدية حاليا عن إيصال النفايات الصلبة للمكبات الرئيسة الموجودة شرق المدينة، في وقت يُجمع فيه 60 % منها"، بحسب رئيس البلدية د. يحيى السراج الذي بين لـ"الغد"، أن "تجميع النفايات يجري في محطات ترحيل مؤقتة بالمدن، ويتراوح مقدار ما يجمع يوميا بين 1500 طن و2000 طن تقريبا".

وتشهد مدن القطاع حاليا، "انبعاثات روائح كريهة للنفايات، مع انتشار للحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، والتي تحولت الى مشكلة تتفاقم تداعياتها يوميا"، تبعا له.

ولكن المشكلة "التي تعد أكثر خطورة، النفايات الطبية الخطرة، لأن البلدية فقدت السيطرة على عملية التجميع، بحيث يجري خلطها مع المخلفات الصلبة".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المخاطر البيئية الناجمة عن تراكم النفايات تتلخص بـ"تشويه المنظر، وانبعاث الرائحة الكريهة، والتأثير على النظام الحيوي في المنطقة التي تتجمع فيها النفايات، وذلك عبر استجلاب القوارض والحشرات".



وبين أن "قطع الكهرباء بشكل كامل عن القطاع، قد أدى إلى شح كبير في إمدادات المياه للمواطنين، إذ فُقد نحو 70 % من المصادر المائية ليتبقى 30 % منها فقط للأهالي".

وبرغم "وجود تلك النسبة الضئيلة من مصادر المياه، الا أنها غير صالحة للاستخدام المنزلي، أو للشرب، لكونها شديدة الملوحة، والتي تهدد المواطنين بالإصابة بالعديد من الأمراض".

وبشأن مياه الصرف الصحي، فإن "البلدية غير قادرة على معالجتها، أو ضخها الى محطات المعالجة المركزية في القطاع، ما يتسبب بتدفق نسبة كبيرة منها الى البحر، والتي تصل الى الآبار الشاطئية المستخدمة بتحلية مياه البحر"، بحد قوله.







المصدر: بلدية غزة

ومن التحديات الأخرى التي يعاني منها القطاع، بحسبه، أن "الأسر تعيش حاليا في مستشفى القدس، ومن دون أي مقومات للحياة الصحية والبيئية الضرورية، والتي قد تنشأ عنها العديد من المشاكل"؟

وجهزت البلدية، قوائم بالمتطلبات اللازم توفيرها عند توقف إطلاق النار، والتي أرسلت لعدة جهات، من بينها البنك الدولي الذي أبدى استعداده لتوفير ما يمكن منها فور توقف العدوان، وفق السراج.

ولا تتوافر لغاية هذه اللحظة، أي إحصائيات أو أرقام رسمية تُظهر حجم الدمار البيئي الذي طال غزة نتيجة هذا العدوان الهمجي، بحسب مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة الفلسطينية ياسر أبو شنب.

لكن القطاع "يشهد كارثة بيئية، يستدعى معها إعلان حالة الطوارئ، في ظل استخدام الاحتلال في حربه على القطاع قذائف وقنابل محرمة دوليا، مثل القنابل الفسفورية المشتعلة"، كما ذكر.

ورسم أبو شنب "صورة قاتمة لما يشهده القطاع من تدمير للنظم البيئية وفي عدة قطاعات، بينها المياه والهواء، مع تراكم النفايات، وجثامين الشهداء كذلك".

وبحسب وكالة حماية البيئة الأميركية، "يعد الفسفور الأبيض من المواد الخطرة التي تلوّث ‏الهواء، والذي ينتج ‏عند استنشاقه نوبات سعال شديد بين الأفراد، تكون مصحوبة بتهيّج في الجلد والأنسجة المعرّضة للدخان، ‏كما هو الحال بالنسبة للفم والحلق والرئتين".

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل بحسب وكالة المواد السامة وسجل الأمراض الأميركية، قد يتفاعل الفسفور الأبيض بشكل رئيس في البيئة المائية مع جزيئات ‏الأكسجين الموجودة فيها، أو قد يبقى على حاله فترة زمنية، تصل إلى عدة أيام من دون تفاعل، ليزيد ذلك من ‏فرصة وصوله إلى أجسام الأسماك التي تعيش في تلك المياه، ما قد يتسبب بموتها.

ومن بين التحديات التي تطرق لها كذلك أبو شنب "تدمير البنية التحتية، في وقت تتسم المياه الجوفية في القطاع، بأنها ملوثة نتيجة وجود نسب عالية النترات".

وحذر من "مخاطر تسرب المياه العادمة إلى الجوفية، ما أدى لانتشار الأوبئة، والأمراض، جراء الاستخدامات لمصادر المياه الملوثة".

كما أن "عدم وجود الملاجئ الآمنة صحيا وبيئيا للناس، وتناول الأغذية والمياه الملوثة وغير النظيفة، تعد من بين تلك التحديات التي تواجه القطاع حالياً"، تبعا له.

وطالب أبو شنب "الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق دولية، للوقوف على الوضع البيئي والصحي، والآثار الناجمة عنه على حياة الشعب الفلسطيني في غزة".

وبين، أن "سياسات الاحتلال الرسمية والقائمة حاليا، تنحصر أهدافها بتدمير الشعب الفلسطيني، وتهجيره من أراضيه، باستخدام الوسائل كافة، ومن بينها التلويث البيئي سواء في الضفة الغربية، أو في القطاع".

وذلك الأمر "يستدعي وقفة من المحافل الدولية ذات العلاقة كافة، لوقف تلك المجازر، وقذف المواد الكيماوية، وتدمير البنية التحتية التي ستلحق الأذى في القطاع"، كما أفاد.

كما أن "جثث الشهداء المتراكمة في كل مكان، والتي تدفن بشكل جماعي أو منفرد في المواقع كافة، وتلك الموجودة تحت الركام، بحيث أن خطر تحللها يُسهم بانتشار الأمراض".