العدوان على غزة.. مصالح الدول هي المعيار

زايد الدخيل

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في ظل تواصل العدوان الهمجي الصهيوني على غزة، ومع تصاعد الاتهامات بين عدة أطراف، يرى مراقبون، أنه بات من المهم فهم التعريف القانوني لمصطلحات مثل "جرائم الحرب"، وما تعنيه في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحول القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة والاحتلال العسكري، وانطباقه على الأعمال العدائية الحالية بين قوات المحتل الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبقية أجنحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.ووفقا لهؤلاء المراقبين، فمن المهم القول إن قواعد القانون لا تخضع للمعاملة بالمثل، أي أنها تنطبق- بغض النظر- عما فعله الطرف الآخر، اذ لا يمكن أبدا تبرير الانتهاكات كاستهداف المدنيين عمدا، أو فرض عقاب جماعي عليهم، بادعاء أن الطرف الآخر ارتكب انتهاكات، أو أن هناك اختلالا في موازين القوى، أو غير ذلك من المظالم.وفي هذا الاطار، يقول السفير السابق احمد مبيضين، ان مجموعة القوانين المكونة للقانون الإنساني الدولي، تنطوي أيضا على القوانين التي تحكم الاحتلال، أي عندما تمارس دولة ذات سلطة فعلية على منطقة ما دون موافقتها، ودون أن يكون لها حق سيادي عليها، مثل الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتنص تلك القوانين، على أن دولة الاحتلال، لا تكتسب السيادة على الأراضي المحتلة، وأن سلطتها، يجب أن تعامل السكان على نحو إنساني، وتوفر لهم الاحتياجات الغذائية والرعاية الطبية.واضاف مبيضين، "وفي وقت ارتكب فيه الاحتلال الصهيوني، جرائم خلال حربه الهمجية على غزة، فضلا عن مخططاته لتنفيذ سيناريو إبادة جماعية وتهجير قسري لمدنيي القطاع، واستهداف مدارس ومستشفيات، وقطع إمدادات الكهرباء والماء عن الفلسطينيين، في حالة من العقاب الجماعي، يعتبر المحتلون الصهاينة، بأن قواتهم تعمل وفقا لأعلى معايير القانون الدولي، وأنها لا تستهدف المدنيين، لكنها- والقول لمصادر صهيونية، تواجه عدوا يحتمي خلف المدنيين ويستخدمهم كدروع بشرية".وقال إن الحرب على غزة، اظهرت ازدواجية في المعايير وتكيل بمكيالين، وأصبحت مصالح الدول، هي المعيار وليس الحق المستند على القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، أو غيرهما من الشرائع الدولية الناظمة لعلاقات الدول ببعضها.وأكد عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، أن القاعدة الأساسية في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات، تتمثل في أن جميع الأطراف ملزمة بالتمييز في كل الأوقات بين المقاتلين والمدنيين، ولا يجوز أبدا استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالهجمات؛ ويجوز للأطراف المتحاربة فقط، استهداف المقاتلين والأعيان العسكرية.وقال الغزو، "لا يكفي ببساطة الاكتفاء بالقول إن المدنيين ليسوا هدفا للهجمات، إذ يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع، اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية، كما تحظر أيضا الهجمات التي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين، أو تلك التي يتوقع بأن تتسبب بأضرار غير متناسبة للمدنيين، مقارنة بالمكاسب العسكرية".واضاف "وفقا للقانون الإنساني الدولي، يجب على الصهاينة، باعتبارهم سلطة احتلال، ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة، كالغذاء والماء"، موضحا بأن قواتهم وخلال عدوانهم الهمجي على عزة، ارتكبت وما تزال، جرائم حرب متعددة، مع تواصل شن قواتهم لهجمات غير قانونية وعشوائية، تلحق أضرارا بالمدنيين والابرياء في غزة".إضافة إلى ذلك، يقول الغزو، إن سلطات الاحتلال، ارتكبت وما تزال، جرائم دولية أخرى، بما في ذلك، ما يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، إذا نقلت سلطتهم أيا من اهاليها المدنيين إلى الأراضي المحتلة على نحو مباشر أو غير مباشر، وهو فعل يعد جريمة حرب.من جهته، قال د. علاء الخوالدة، إن المجتمع الدولي والدول الغربية، يستهترون بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على اهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان وحرب احتلالية همجية غير مسبوقة، وأنه لا يضغط أو يجبر المحتل على الالتزام بالقانون.وأكد الخوالدة، أن الدول التي وقعت على اتفاقيات جنيف، ملزمة بالاضطلاع بمسؤولياتها، ولا يسقط أي خرق لهذه القوانين بالتقادم، مشددا على أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة، يعد انتهاكا جسيما ايضا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر من ينخرط في هذا الإطار، شريكا سيطاله العقاب.وقال، إن القطاع، منطقة محتلة وما تزال. عليه، فإن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وضعتها دول العالم والتزمت بها وفق المادة الأولى، وأخذت على عاتقها ضمان إنفاذ هذه القوانين والاتفاقيات، وإجبار والزام من لا يلتزم بها في كل الأحوال، وهذا الأمر يقع على عاتق الدول اليوم، وذلك بأن تقف وتساند القانون الدولي الإنساني، لكونه القانون الوحيد الذي ينظم ويضبط العمليات العسكرية، وهو ما يحتاج إليه المدنيون في غزة حاليا.واضاف الخوالدة، "حتى الحرب لها قواعد، فعلى مدار الحرب المستمرة على غزة، التي تشهد تدميرا صهيونيا ممنهجا لمنشآت مدنية فلسطينية في غزة، وقتل آلاف المدنيين، ما يزال الجدل مثارا، حول أين يقف القانون الدولي من هذا الصراع؟ وهل كان محل احترام من الصهاينة أم لا، اذ يدور نقاش واسع منذ بدء العدوان والحرب على غزة، حول ما يعرف بالقانون الإنساني الدولي، وهو القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة، والاحتلال العسكري، وكيف أنه ينطبق تماما على الحرب الدائرة حاليا، بين المحتلين الصهاينة والمقاومة في القطاع.وقال الخوالدة، ان قوات الاحتلال الصهيوني، نقلت مجازرها للمستشفيات ومحيطها، دون أي تدخل للمجتمع الدولي، أو الدول التي ينبغي عليها حماية القانون الدولي، موضحا بان الصمت الدولي على هذه المجازر المستمرة، ضوء أخضر يمنح المحتل الإمعان بالدم الفلسطيني وارتكاب فظائع وجرائم بشعة أخرى.واشار الى ان استهداف قوات الاحتلال لتجمعات المواطنين أمام المستشفيات والمجمعات السكنية، جريمة حرب، على العالم الوقوف أمامها، والتدخل الفوري لوقف الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في التأييد والتنديد.