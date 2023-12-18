الإثنين 18 كانون الأول 2023
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العربي للأسمدة والفوسفات الأردنية ينظمان غدا ورشة عمل لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة

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العربي للأسمدة والفوسفات الأردنية ينظمان غدا ورشة عمل لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة
ينظم الاتحاد العربي للاسمدة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية غدا الثلاثاء، ورشة عمل فنية متخصصة تحت عنوان "أحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة". اضافة اعلان

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، وعددا من المواضيع ذات الصلة بصناعة الأسمدة كالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة (OHS)، وتحديات ترشيد الطاقة، وأفضل الممارسات في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، إضافة الى سلامة العمليات، وأحدث الدراسات في صناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية.

وقال عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة وممثل الشركات الاردنية في الاتحاد المهندس عبدالوهاب الرواد، ان الورشة، التي ستحظى بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، تستهدف العديد من الفئات المهتمة والمتخصصة من الإدارات العليا والمهندسين والكيميائيين والفنيين العاملين بالقطاعات المختلفة في العمليات.

 كما بين المهندس الرواد، ان الورشة تستهدف ايضا المعنيين بالإنتاج والصيانة، والتفتيش الهندسي، والتطوير والتكنولوجيا، وترشيد الطاقة، والصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة، والمشروعات، والخدمات الهندسية،  وسلامة العمليات والتدريب.
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