العسكرة والعدوانية.. هل يتمكن الاحتلال من الحصول على الأمن والاستقرار؟

فرح عطيات وزايد الدخيل

اضافة اعلان

حملت مقالة جلالة الملك عبدالله الثاني المنشورة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس، العديد من الرسائل، التي انطوت على أن عقدة الحلول الأمنية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة منذ 75 عاما، وتبدت في وحشية هذا المحتل في حربه الأخيرة على قطاع غزة، لن تحقق له أحلامه في بسط سيطرته على الأرض الفلسطينية، ولن تمنحه ما يصبو له من سلام داخلي، واستقرار في المنطقة.وفي تحذير واضح، أوضح جلالة الملك للكيان وللعالم، بأن الاستناد على آلة الحرب والعسكرة التي ينتهجها في قطاع غزة والضفة، لن تضمن سلامته، إذا لم ينل الفلسطينيون حقوقهم العادلة والمشروعة، وانه لا حل في هذه المنطقة، الا بإنهاء دوامة القتل والتدمير المتكررة في القطاع.وتجلت رؤية جلالته، حين وجه نداء الى عقلاء العالم، من القادة والسياسيين، القادرين على التأثير في وضع حد لهذا النزيف الدامي في القطاع، والخروج من حالة السكون الى حالة الفعل، لإنهاء المحرقة التي تعيشها غزة اليوم.وفي هذا النطاق، فإننا أمام حالة إنكار تتفاقم في كل لحظة، يعيشها الاحتلال، ظنا منه بأنه بجرائمه يحقق الأمن لكينونته الهشة، بتصعيده لحربه الدامية على القطاع، مستهدفا الأطفال والمشافي والمنازل والمساجد والكنائس وخزانات المياه والمخابز والأسواق، وحتى حظائر الحيوانات.وهذا الإنكار الذي رآه جلالته بوضوح، قبل أن تتبدى دمويته في الحرب على غزة، يكشف أن هذه الحرب المستعرة، تحمل في بنيتها عوامل قصور وضعف الكيان، وبنيته ككينونة، بعد أن هشم واجهته الهشة التي كانت تتسلح بأشكال متخلفة من الزعم بالديمقراطية والحرية والحقوق، لكن عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول الماضي (أكتوبر)، وصدمتها بأن القوة ادعاءاته بأنه متحضر وديمقراطي، كشفت عن أنيابها بعد أن أكدت له "طوفان الأقصى" أن العسكرة التي تتخفى تحت جلد قادته وأفراده، ليست حلا لخداع العالم، والاسترخاء في غيابة الإنكار، بأن العسكرة لا تحقق القوة، والخداع لا يمكنه الاستمرار في بطولاته المزيفة.نعم، الاحتلال قبل 7 أكتوبر بـ75 عاما كان مأزوما، وكانت دائما تتفاوت مأزوميته، لكنها لم تهبط عن المستوى الذي يبقيه في حالة من الترقب والحذر والخوف والقلق الوجودي.وحينما وصلت مأزوميته إلى ذروتها، كشف عن وحشيته التي كانت تظهر في الحروب السابقة التي خاضها مع العرب والفلسطينيين، لكن هذه المرة، فإن ما يعتمل في داخله الاجتماعي من انقسامات، وما يجري في مطاراته من هجرات معاكسة، كشفت عن مشاعره المدمرة منذ العام 1948 وأضحت أكثر وضوحا مما كان يعتقد، ذاك أنه بات في ظل حكومات متطرفة، وغير مستقرة، بلا استقرار وبلا أمن وبلا ازدهار، يمكنه من البقاء، وفي ذلك مراكمة لعوامل الانهيار الداخلي في بنية وجوده الأساسية.مراقبون يرون أن ما وصله الكيان من هشاشة، برغم قوته العسكرية الضارية، هو بسبب هذه الضراوة التي يعتقد بأنها حامية أسوار قلعته، ولأن عقلية القلعة وفق توصيفات سابقة لجلالة الملك، هي من يحكم هذا الكيان، فإن استمرار النهج الحربي والحلول العسكرية ستضعه في فوهة انعدام الأمن، أمام ما يعانيه مجتمعه من آثار سلبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسارع تدهور بنيته الاقتصادية، نتيجة للنفقات العسكرية الضخمة، وتضعضع بنيته الاجتماعية، إذ ترتفع حدة التوترات والانقسامات في مجتمعه.المراقبون والخبراء، بينوا لـ"الغد"، أن "الاحتلال لم يستمع للمقاربات التي قدمها جلالة الملك في محافل دولية عدة، بل آثر الذهاب باتجاه الحلول الأمنية في ظل غياب الحل السياسي"، ولكن نتائج هذه الحلول "ليست دائمة، بل أثبتت بأنه كيان لا يحمل أي نية لتحقيق السلام في فلسطين".المحلل السياسي والعسكري د. عمر الرداد، أكد أن رؤية جلالة الملك حول السلام في المنطقة "طرح في الأمم المتحدة سابقاً، وفي خطابه الذي أدلى به قبيل عملية طوفان الأقصى، وحتى في إطار التصعيد بمناطق الضفة الغربية، وبعد وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الحكم واتخاذه العديد من الإجراءات الأمنية".وبين الرداد أن "الإجراءات الأمنية، تمثلت بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وهدم منازل المتهمين بممارسة أي نشاط ضد الاحتلال، بالإضافة إلى قرارات توسيع المستوطنات في مناطق الضفة الغربية".ولفت الى أن "مقاربة جلالة الملك، وكل تلك الإجراءات، ستؤدي إلى الانفجار على صعيد الشارع الفلسطيني والمقاومة، عاجلا أم آجلا".ولكن، "إسرائيل لم تستمع لهذه المقاربات، بل ذهبت إلى حلول أمنية في ظل غياب حل سياسي يقبله الفلسطينيون، كما أنها لا تريد التقيد بما اتفق عليه، سواء في اتفاقية أوسلو، أو في اتفاقيات أخرى مرتبطة بالدولة الفلسطينية".وأشار الرداد الى أن الاحتلال "ما يزال يعتمد حتى اللحظة وفي غزة، كما قال جلالة الملك، على الحلول الأمنية التي تستطيع أن تحقق من خلالها بعض النتائج الآنية، لكنها تفتقد للديمومة".وأوضح بأن الاحتلال "يستطيع هدم بناية أو مستشفى، وأن يقتل بعض المقاومين سواء بالضفة، أو في القطاع، لكن ذلك الأمر لن يديم السلام لكيانه".ودلل الرداد على رؤيته بأن "الحرب التي تجري بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال حاليا هي الخامسة، وهذا دليل وإثبات على أنه في حال عدم وجود حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، سنشهد مزيدا من الحروب في الأعوام المقبلة".وأضاف أن "جلالة الملك أكد ووضح المرة تلو الأخرى، أن هذا الصراع ليس وليد اللحظة.. هذه محطة ويجب أن يتم التوصل إلى سلام".وأكد الرداد أن "هذه القضية مضى عليها 75 عاماً، استخدم الاحتلال فيها عناوين وتكتيكات، ورؤية واستراتيجيات أمنية لحلها، لكن بالتهجير والقتل، ومع كل جيل ينتهي، يخرج جيل جديد من الفلسطينيين يقاوم ويرفض ما يطرح من حلول وهمية، ومع كل بناية فلسطينية تهدم، تبنى واحدة حديثة لاحقا".لذلك، يقول الرداد "إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل وشامل، سنبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة من العنف، ومن الحروب في المنطقة بين الجانبين المحتلين والفلسطينيين".ولعل الأخطر من ذلك برأيه "احتمالات توسع هذه الحرب إقليميا، فنحن نشهد حاليا ما يجري من اشتباكات بين حزب الله في لبنان والكيان المحتل في شمال فلسطين المحتلة، كذلك ما تقوم به القوات المقاتلة في اليمن، وفي الجولان، وما يتدحرج في العالم من غليان المجتمع الدولي الرافض لوحشية الاحتلال وجرائمه في القطاع، الى جانب ما يجري من تحولات في عواصم العالم، من رفض للجرائم الهمجية التي يرتكبها الاحتلال في غزة".ومن وجهة نظر الخبير العسكري والإستراتيجي د. محمود ارديسات، فإن "النهج الهمجي الذي يقوده الاحتلال يهدف إلى تصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبقية القوى المقاومة في غزة، وهذا هدف بعيد المنال، كونه غير قابل للتحقيق عسكرياً، ولن يجلب معه الأمن للمحتل أبدا".واستند ارديسات في رأيه، على أن "القطاع مكتظ بالسكان، مع وجود المقاومة، لذلك من الصعب القضاء على مقاتلي المقاومة بهذه الشراسة، فهم يدافعون عن أرضهم".وبين أن "ما يقوم به المحتل من تدمير منهجي لمدينة غزة، ويعتقد بأنه يساعده في تحقيق أهدافه، لكن عسكريا، فإننا نراه غير قادر على تحقيق الكثير بشأن المقاومة".وأكد أن "كل ما يجري في غزة، لن يحقق الأمن المستقبلي للاحتلال، لأن الفلسطينيين والعرب لن ينسوا ما ارتكبه الكيان من جرائم في القطاع، وهذا مؤشر واضح على انه حفر عدة قبور له، بجرائمه تلك".وشدد على أن "الاحتلال سيفشل في تأمين أفراده بعد هذا الدمار الذي أحدثه في غزة، ما يدلل لكل فلسطيني وعربي، بأن ليس لديه أي نية بتحقيق أي سلام، بل هو كيان احتلالي همجي يقتدي بالنازية في وحشيته".الخبير العسكري هشام خريسات، أكد أن "نهج المملكة منذ تأسيسها ولغاية الآن، يستند على حل الدولتين"، مبينا أن "جلالة الملك يجد أنه في كل عام تنشب حرب جديدة في غزة، ومغامرة عسكرية احتلالية، تودي بأرواح العديد من الغزيين، لذلك فإن الحل الوحيد لإنهاء هذا التوحش الاحتلالي، يتبلور في الاتفاق على حل الدولتين".ولكن، وفق خريسات، فإن "الاحتلال لكونه دولة عسكرية متفوقة، غير معني بما تكبده من خسائر اقتصادية في الحرب، في ظل ما يتلقاه من دعم الولايات المتحدة الأميركية له والتي لن تجبره على القبول بحل الدولتين".ومع "انتفاء وجود أي هيئة أممية، أو مجلس أمن، يجبر الاحتلال على إيقاف الحرب، لن يمكنه الوصول لنتيجة تفضي بإنهاء الصراع"، بحسبه.ولفت الى أن "النهج التدميري الذي يتبعه الاحتلال، لن يسمح بعودة أي مواطن فلسطيني خرج من غزة، بل سيلجأ لما يسمى بالهجرة الصامتة، تلك التي تقوم على ترحيلهم الى سيناء في مصر، ولكن دون الإعلان صراحة عن ذلك".وبحسبه، فإن "جلالة الملك ما يزال يشدد على مسألة حل الدولتين، لأنه من دون وجود دولة فلسطين، فإن دوامة العنف لن تتوقف، وأن الجيل الجديد الذي خرج الآن في غزة بعد 75 عاما، يتسم بالصلابة والعناد في انتزاع حقوقه في وطنه".من زاوية نظر أخرى، يفصح المحلل الأمني د. بشير الدعجة، أنه في ظل استمرار النهج الحربي والحلول العسكرية للاحتلال الصهيوني، فإنه يعمي بصره وبصيرته عن أن الأمن لا يأتي من دون تكلفة باهظة، والأمر بات واضحا في حربه على غزة، فها هو يعاني من آثار سلبية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إذ أن بنيته الاقتصادية، تتسارع في تدهورها نتيجة النفقات العسكرية الضخمة التي يهدرها على حربه، ما ينعكس أيضا على أفراده، فيرفع حالة التوتر والانقسام في بنيته الاجتماعية.ويرى الدعجة، بأن الحل العسكري والأمني لن يحقق الأمن للاحتلال، بل سيرتب عليه آثارا عديدة، أبرزها الأزمة السياسية الداخلية، والخارجية، إذ يظهر حاليا أن علاقاته الدولية في تأزم متنام، ما سيجعله كيانا معزولا مع استمرار ارتكابه للمجازر بحق الفلسطينيين، وهذا بالتالي سيعقد جهود أي تسوية سيتوسلها قريبا، وبصورة أخرى، سيجد نفسه في دوامة دورة جديدة من العنف والردع، وسيعرض أي فرصة للحوار أو الحلول السلمية للتهديدات الأمنية.وأضاف، إن "الحل العسكري، قد يكون ثمنه باهظا، يتجلى في تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية لكيانه، وتعطيل السبل السياسية لتحقيق الاستقرار والأمان لأفراده، إذ سيعاني من تداول اقتصادي متقلب نتيجة لاستمراره في إنتاج الحروب على غزة، وستتسبب هذه الصراعات في تقلبات سوق الأسهم وتراجع الاستثمار، وترفعه من وتيرة النزاع أيضا من تكاليف إعادة الإعمار المتكررة، ما سيضغط على الموارد المالية.وعلى الصعيدين الاجتماعي والنفسي، يقول الدعجة إن مجتمع الكيان، يعيش في كهف التوتر المستمر والقلق النفسي، نتيجة للتهديدات الأمنية المستمرة، ما يؤثر على حياتهم اليومية وصحتهم النفسية، كما سيؤدي النزاع لتزايد حالات التشرد وتهجير أفراده في المناطق المتأثرة، ما يخلق أوضاعا إنسانية صعبة، ويفاقم الإجهاد والقلق بينهم، وارتفاع منسوب حالات الاكتئاب والقلق النفسي، وتزايد حجم التوترات الاجتماعية والانقسامات الداخلية.وبحسب الدعجة، فإن تأثيرات الحرب المستمرة على غزة، ستتسبب في عدم استقرار اقتصاد الكيان، إذ تتسارع نفقات الدفاع والأمان لديه، ما يضغط على ميزانياته، ويؤثر سلبا على الاستثمار والنمو، كما أن استمرار النهج الحربي سيفاقم تحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجعل السبل السلمية والحوار الدبلوماسي، أمرا ضروريا للتصدي للتحديات الأمنية بشكل فعال في المستقبل.المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، بين أن الحل العسكري والأمني الذي تنفذه قوات الكيان الغاصب، في حربه الوحشية على غزة، لن يتحقق لأفراده، بل ستترتب عليه إثر ذلك، آثار سياسية واقتصادية واجتماعية مدمرة لكينونته الهشة أساسا، برغم محاولته ترقيعها مؤخرا بحكومة طوارئ، إلا أن مثل هذا التحرك لن يحقق فيه رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو، أي أمن أو أمان واستقرار في المنطقة العربية، وتحديدا مع الجانب الفلسطيني.واعتبر بأن الحل، يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات، لإنهاء هذا الصراع، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن.وأضاف، سياسيا يواجه نتنياهو انتقادات وهجوما واسعا في الكيان، منذ عملية طوفان الأقصى، بل وتتهمه دوائر سياسية عديدة في داخله بالفشل الأمني والسياسي الذريعين، لذا فإن بوادر تغير ملامح نظامه السياسي بعد حكومة نتنياهو، بدأت تتوضح، برغم ما يشوبها من غموض، كما أن المعارضة، تجد أن غرق المتطرف نتنياهو في الوحل، فرصة ذهبية لمحاولة ترويج أفكار تحاول الاقتراب من حل الدولتين، ويبدو ذلك مقبولا عند قوى إقليمية ودولية، لا ترغب بأن تجر المنطقة لحرب إقليمية.اقتصاديا، يرى الحجاحجة بأن الحرب الدائرة الآن في القطاع، أدت لركل اقتصاد الكيان، الذي تضرر بشكل كبير منذ اندلاعها، بخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، إذ جرى إغلاق حقل تمار للغاز، وارتفاع أسعار الكهرباء فيه، بالإضافة لما وقع من تداعيات خارجية، متمثلة بارتفاع الأسعار وتراجع صادراته من الغاز، وتضعضع قطاعه السياحي، بنسبة مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، فهذا القطاع تعمل فيه نسبة كبيرة من القوى العاملة، كما ألغيت نسبة كبيرة من رحلات طيرانه وتعاقداته السياحية.وأضاف الحجاحجة، لم يعتد الكيان على مصطلح النزوح، فهذا لصيق بالفلسطينيين والعرب في الأماكن التي تطالها اعتداءاته، ولكن بعد 7 أكتوبر بات أفراد الكيان ينزحون أيضا، لذا فإن الحل العسكري والأمني لن يحقق لهم الأمن أكان في الضفة أو في القطاع".وقال الحجاحجة، إن دخول الكيان إلى دائرة النزوح وسقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على رأس تل أبيب، ولجوء ساكنيها للملاجئ، يشير إلى زيف مقولة الأمن والاستقرار التي تبجح بها في سنوات مضت، ويبدو أنها لن تعود، وهذا يعطي انطباعا له بما قد يحصل مستقبلا، فضلا عن تزايد ظاهرة الهجرة العكسية التي تؤشر أيضا لانكسار أسباب الاستقرار المبنية على الأمن، فبالنسبة للكثيرين، لم يعد الكيان آمنا ولا تتوافر فيه أي عناصر للاستقرار أو الأمان، ومبررات بقائه ومستقبله غير متاحة، إذ تنهشها نظريته الأمنية.رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، بين أن مجتمع الكيان، سيعاني كثيرا بسبب الحروب، وسيتحول للعسكرة، بمعنى أن المؤسسة العسكرية هي من ستسيطر عليه، وهذا سيبعده كثيرا عن الحياة المدنية، فيصبح المجتمع بهذا السياق أمنيا بامتياز، ما سيقضم الحريات والديمقراطية التي يتبجح بأنه بطلها في المنطقة.وأضاف، أن هذا النهج قد يؤدي إلى آثار عميقة وسلبية، وانزوائه في زوايا عدم الثقة والخوف وانعدام الحوار، وهذه ستشكل عوامل ضعف مجتمعه، فالأمن والعسكرة، ليستا كافيتين لتحقيق الأمن، لأن الأمن له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ناهيك عما يربطه بدول الجوار.وبين شنيكات، في التاريخ فإن الدول التي تنتهج الأمن لتحقيق أهدافها، لطالما عانت في النهاية من هشاشة تركيبتها على كل الصعد، ما يعرض بنيتها سلسلة من الانهيارات التي تتبدى في صراعات داخلية، وانهيارات اقتصادية، وعدم يقين بجدوى الدولة، ما يؤدي إلى نهاية مدمّرة لها.