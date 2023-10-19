الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العشائر الأردنية ووجهاء المخيمات والفعاليات الشعبية للملك: معك وحمى الله الأردن وفلسطين وغزة هاشم

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك
أكدت قبائل وعشائر أردنية ووجهاء وشيوخ ولجان خدمات مخيمات وهيئات استشارية ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ورؤساء وممثلو مجالس بلدية ورؤساء جامعات ورؤساء بلديات، وقوفها خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمها المطلق لمواقفه الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة التي تمثل الأردنيين جميعاً في دعم أهل غزة في مواجهة الظلم والعدوان الإسرائيلي الغاشم.اضافة اعلان
وجددوا في بيانات صدرت عنهم اليوم الخميس، العهد بأن يبقى الأردنيون ملتفون حول القيادة الهاشمية الحكيمة وما يقوم به جلالة الملك من جهد ومؤيدين لموقفه الثابتة والراسخة التي لا تلين في نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ووقف معاناة الأهل في غزة، مؤكدين أن أمن الأردن واستقراره وثبات موقفه يعني أمن واستقرار المنطقة، وأن الأردنيين ورثوا عن أجدادهم قيم الإيثار والتضحية من أجل فلسطين والدفاع عن أرضها.
وجاء في بيان لشباب قبيلة الحويطات في البادية الجنوبية، تأييدهم لخطوات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في ظل تطور الأوضاع في غزة، والوقوف خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في ضبط الأمن خلال المسيرات والفعاليات التضامنية التي تشهدها المملكة.
وأكدو، أن موقف عشائر الحويطات مما يجري في غزة ثابت كبقية العشائر الأردنية، التي ما كانت يوماً إلا في صف الوطن وقيادته الحكيمة مدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، مستذكرين نضال الأجداد في الدفاع عن فلسطين العروبة، والذين أستشهد عدد كبير منهم على ثرى فلسطين العربية.
كما أكدوا وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إكمال مسيرة الأباء والأجداد لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.
من جانبها، دعت عشيرة الكفاوين إلى دعم الأهل في غزة في صدها للعدوان
الإسرائيلي، مؤكدة تأييدها لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير
الحسين بن عبد الله الرافضة لكل أشكال الإرهاب والتنكيل ضد شعبنا وأهلنا في
غزة.
وقالت في بيان، إننا كجزء من أبناء العشائر الأردنية من شتى المنابت والأصول، نقف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية ونؤمن إيماناً مطلقاً بأن القضية الفلسطينية، هي القضية الأولى تشكل ألوية عند جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلفه الشعب الأردني، مؤكدين اعتزازهم بمواقف جلالة الملك الذي يواصل بذل جهود كبيرة مع جميع الدول العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكدت عشيرة النعيمات دعمها لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي الشرعي و الوحيد على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، معربة عن اعتزازها بمواقف جلالة الملك بالتمسك بدعم الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . -(بترا)
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