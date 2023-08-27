العقبة: التحول نحو "الاقتصاد الأخضر" تحت المجهر.. والمصانع في قلب التحدي

أحمد الرواشدة

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العقبة- يتزايد الاهتمام أردنيا، بمساعي التحول نحو ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأخضر" وتخفيض الانبعاثات الكربونية في المصانع، وذلك بعد مرور أعوام عدة على شروع وزارة البيئة بإقامة البيئة التشريعية والتمكينية اللازمة لدعم هذا التحول، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر، وتطوير السياسات والخطط التنفيذية على رأسها الخطة الوطنية للنمو الأخضر (2021 - 2025)".وفي منتصف حزيران (يونيو) الماضي، رعت الحكومة حفل إعلان عن الفائزين بجائزة الاقتصاد الأخضر التي كانت أطلقتها غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية المنفذ من قبل كالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية.الردايدة قال حينها، إن استمرار عمل جائزة المصنع الأخضر أمر في غاية الأهمية من ناحية التوافق مع توجه سياسات الحكومة الاقتصادية للوصول إلى عمليات تصنيع وإنتاج قائمة على مصادر الطاقة النظيفية لتقليل انبعاثات الكربون والحد من الآثار البيئية وزيادة كفاءة إدارة المياه والكهرباء والمخالفات، لافتا إلى أهمية مواصلة عمل الجائز أيضا لأهمية ذلك بالنسبة للصناعة الوطنية في هذا التحول سواء كان ذلك لتحفيض التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد ولتلبية متطلبات الأسواق المستهدفة مثل معايير الاستدامة الواردة في الاتفاق الأوروبي الأخضر.بالانتقال إلى العقبة، تتجه الجهود هناك إلى جعل المدينة هي الأولى على شواطئ البحر الأحمر صديقةً للبيئة، وبالتالي تجسيد مكانتها عالميا بهدف جذب الاستثمارات والشراكات الخضراء في هذا المجال.فالعقبة تعمل على تعزيز حضورها في الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال رؤيتها الاستراتيجية بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة من خلال تبني أساليب وسياسات تشجع على استخدام الموارد بكفاءة وتطوير تكنولوجيا نظيفة ومستدامة، حيث يشمل هذا التحول الذي تسعى إليه الجهات الحكومية والخاصة في العقبة، إلى إحداث تغيير في سلوكيات المستهلكين والإنتاجيين نحو استخدام منتجات وخدمات تسهم في الحفاظ على البيئة.ويدعم خبراء وأصحاب منشآت صناعية الوصول إلى مفهوم الصناعة الخضراء والاقتصاد المستدام الأخضر، ما يسهم في توسعة نشاطهم وزيادة إنتاجهم والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة خارج المملكة.سلطة العقبة كانت أطلقت مشروع شبكات الاستدامة في القطاع الصناعي، ضمن مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف تشجيع القطاع الصناعي في العقبة على تبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة والتي تعنى بتخفيض الآثار البيئية الضارة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.في ذات الخصوص، مصانع العقبة البالغ عددها أكثر من 100 مصنع، وتتوزيع بين المدينة الصناعية وبقية المناطق بعيدا عن التجمعات السكنية وفي المناطق المينائية الجنوبية، تسعى إلى التحول للاقتصاد الأخضر بهدف تخفيض الآثار البيئية الضارة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، كما تسعى "العقبة الصناعية" في مشروعها الجديد "مدينة القويرة الصناعية" إلى ربط المدينة بالغاز الطبيعي لتكون أول مدينة صناعية أردنية يصلها الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شركة ميناء حاويات العقبة، التي سبق أن أطلقت مشروعا متكاملا فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية.حول ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الصناعية الدولية مأمون القسوس لـ"الغد"، إن "الاقتصاد الأخضر خلال تطبيقه على مصانع المدينة والتي تعمل في صناعات متعددة متوسطة وثقيلة سيعمل على تقليل الهدر وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والمواد الخام، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تعزيز الاستدامة لضمان تلبية الاحتياجات ويدعم ويطور استخدام تكنولوجيا تكون أقل تأثيرًا على البيئة وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء والمياه خاصة في العقبة المدينة السياحية".وأشار القسوس إلى أن "التوجه حاليا في مدينة القويرة الصناعية إلى أن تعمل كافة المصانع على الغاز الطبيعي، وهي أول مدينة صناعية في المملكة تعمل على الطاقة النظيفة ويصلها خط الغاز العربي وهذا من شأنه خلق وجذب استثمارات عالمية تبحث عن الطاقة النظيفة وتحد من الانبعثات الكربونية".أحمد عبد الله، وهو صاحب أحد المصانع في العقبة، يقول إنه "آن الأوان وإن كنا متأخرين، أن نشعر بجدية أكبر باتجاه تطبيق الاقتصاد الأخضر وربط مصانع العقبة ضمن مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، فهناك حاجة ملحة بالاعتراف بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، مؤكداً أن ذلك "يساعد على خلق وظائف جديدة في القطاعات المتعلقة بالبيئة، مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات".أما الناطق الإعلامي ومسؤول العلاقات في شركة حاويات العقبة إيهاب الرواشدة، فقال لـ"الغد"، إن "الشركة ‏أطلقت مشروعا متكاملا في ما يتعلق بالانبعاثات الكربونية وهو جزء من رؤية الشركة المستدامة نحو ميناء حاويات أخضر"، مشيرا إلى أن "الشركة تعمل في استثمار آليات وتحويلها على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الاستثمار بمجموعة من الآليات المتخصصة في الموانئ، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تعمل على الكهرباء، ومن المتوقع وصولها خلال هذا العام، ونتطلع إلى أن تكون صفر انبعاثات الكربونية بحلول عام 2040".من جهته، قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، إن "التوجه نحو الطاقة البديلة في جميع مناطق وأطراف العقبة هو أحد أساسيات العمل ضمن الاشتراطات والمعايير البيئية الحالية للسلطة"، مؤكدا لـ"الغد"، أن "السلطة عقدت لقاءات مكثفة مع القطاع الصناعي للتشاور لأخذ التغذية الراجعة بخصوص الخطط التي تعمل عليها السلطة لإبرامها في الأعوام المقبلة، وهي خطط تنفيذية والهدف منها الخروج بمبادرات مشتركة مع القطاع الصناعي".