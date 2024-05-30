 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العليا للإعمار": 2350 خيمة سيتم توزيعها على مخيمات غزة

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الدفعة الأولى من الخيم

سلمت "اللجنة العليا للإعمار في فلسطين"، "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، الدفعة الثانية من الخيم التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة الصامد من خلال الهيئة.

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وكانت اللجنة التي تضم نقابة المهندسين ونقابة المقاولين قد أرسلت الدفعة الأولى من الخيم قبل ثلاثة أيام من خلال الهيئة الخيرية.


وقال رئيس اللجنة نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي إن مجموع الخيم التي أرسلت بالدفعتين بلغ 2350 خيمة وسيتم توزيعهم على المخيمات التي سيتم تجهيزها خلال أيام في منطقة المواصي في رفح.
وأضاف أن اللجنة اتفقت مع بلدية رفح لتجهيز الأرضيات لاستقبال الخيم وتجهيز البنية التحتية.
ولفت أنه تم اختيار الخيم ضمن أعلى المواصفات التي تقاوم العوامل الجوية من الحرارة والبرودة وضد الحريق.
وذكر أن اللجنة ستركز في المرحلة القادمة على إدخال الكرافانات بالتعاون مع الهيئة الخيرية.
وكانت نقابة المهندسين قد ساهمت في ترميم العديد من آبار المياه وإعادة تأهيل المخابز لاستئناف عملها في القطاع، بالإضافة إلى إزالة النفايات المكدسة بالتعاون مع بلدية غزة.

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