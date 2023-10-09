العمري: 296 خط إنتاج عصر زيتون في معاصر الأردن

عبدالله الربيحات

لم يرد حتى الآن، أي مخالفات الى نقابة أصحاب معاصر الزيتون حول تصريف مياه الزيبار، الناجمة عن عمليات عصر الزيتون، وفق النقابة، التي كشفت عن وجود نحو 296 خط إنتاج عصر زيتون في معاصر المملكة.

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وبين الناطق باسم النقابة محمود العمري، أن جميع المعاصر، ملتزمة بقانون مجلس الخدمات المشتركة، المتعلق بتصريف هذه المياه في الارض التي خصصتها لها وزارة الزراعة في مكب الاكيدر.



وأوضح بأن الصهاريج التي يعتمدها المجلس لنقل الزيبار والتخلص منه، تزود بأجهزة "جي بي اس" لمتابعتها، والتأكد من تصريفها للزيبار في مكب الاكيدر، في وقت حذرت فيه وزارة المياه والري في بيان لها اول من امس، من تصريف الزيبار عشوائيا، حماية لشبكات الصرف الصحي العامة والأودية.



وقال العمري، انه ولغاية الآن، لم ترد للنقابة اي مخالفات من المعاصر بهذا الشأن، مبينا ان السبب مرده، بان المعاصر كافة، وقعت العام الحالي على اتفاق مع مجلس الخدمات المشتركة في كل منطقة، فحواه، بأن يكون هناك صهريج مخصص لنقل الزيبار، مزود بجهاز متابعة "جي بي اس".



ولفت الى أن هناك شكاوى على سائقي صهاريج يصرفون الزيبار في شبكات صرف صحي واودية، وأن صهاريجهم غير مزودة بجهاز التتبع، لذا فإن عملية مراقبتها وتتبعها صعبة، مطالبا بحصرها ووضع حد لمخالفاتها.



وأشار العمري الى أن ارتكاب المخالفة، يجري بطرح اي مياه عادمة في شبكات الصرف الصحي والاودية، أكانت خارجة من معصرة زيتون او من مستشفى او من مناشير حجر، ما يتطلب تتبع الامر، وحصر الصهاريج المخالفة، وضبطها، وملاحقة كل سيارة قد يتوقع ارتكابها للمخالفة، لعدم تركيها جهاز التتبع.



وبين ان وزارة الزراعة، حددت الاراضي المخصصة للزيبار في مكبي الاكيدر واللجون في الكرك، ما ساعد بحل هذه المعضلة، وأصبح دورنا الآن، يقتصر على توجيه الصهاريج الخارجة من المعاصر الى هذين المكبين.



أمين سر النقابة السابق حسين البشارات، بين ان قانون المجلس، يلزم اصحاب المعاصر بدفع 330 دينارا على كل خط في المعاصر، لذا وعند بدء موسم عصر الزيتون، يحدد صاحب المعصره صهريجا لمعصرته لنقل الزيبار والتخلص منه في المكب الى المجلس، لتزويد الصهريج بجهاز "جي بي اس". وأكد البشارات، بان اصحاب المعاصر ملتزمون بالقانون، وانه يجري التخلص من الزيبار في الاكيدر.



وسبق لوزارة المياه أن حذرت في بيان لها اول من امس، من تصريف الزيبار عشوائيا، تجنبا للاعتداء على شبكات الصرف الصحي، وجاء التحذير أثناء لقاء وزير المياه والري رائد ابو السعود، مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد الركن تامبي محمد زكي حمكري، الذي اكد ضرورة تعزيز اوجه التعاون المشترك، بخاصة مع اقتراب موسم عصر الزيتون، تجنبا للاعتداءات المتكررة على شبكات الصرف الصحي، وانفاذ احكام القانون وضبط المخالفين، ومن ثم حماية المصادر المائية.



وبين ابو السعود، ان الاردن يعاني من ندرة المصادر المائية، التي يتوجب حماية الموجودج منها، بخاصة مجاري الاودية والسيول، لضمان المحافظة على المياه الجوفية والسطحية وسلامة ونوعية المصادر المائية، عبر تكثيف التعاون بين قطاع المياه والإدارة الملكية، وتنفيذ حملات لضبط المخالفات، مبينا ان الوزارة والادارة، تنفذان مهام ميدانية عديدة في هذا الجانب.

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