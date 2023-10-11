"العمل الإسلامي" تدعو الشعب الأردني للمشاركة بـ"المسيرة المليونية" يوم الجمعة

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غادة الشيخعمّان- دعا الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، الشعب الأردني للمشاركة بما وصفها بالمسيرة "المليونية"، التي ستقام يوم الجمعة المقبل في منطقة وسط البلد نصرة لغزة.جاء ذلك، خلال الوقفة التضامنية مع غزة ومع معركة طوفان الأقصى التي نظمتها الحركة الإسلامية في منطقة صويلح أمام مسجد الجامعة الأردنية، تحت شعار "سنأتيكم بطوفان هادر"، شاركت فيها حراكات وأحزاب إسلامية.وأشاد العضايلة في كلمته بمعنويات كتائب عز الدين القسام العالية رغم الرد الهمجي البربري من قبل إسرائيل على غزة، ووجه أكثر من رسالة أولها كانت للرئيس الأميركي جو بايدن معتبرا أن تصريحاته هي محاولات ارعاب واتباع نظرية الرعب، وقال: "هذه المحاولات البائسة سوف تفشل".كما وجه العضايلة رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتنياهو قائلا: "ان محاولات رفعك لمعنويات جيشك عبر قتل المدنيين لن تفلح، فقد وقعت الواقعة وانهار الجيش، ووجه العضايلة كذلك رسالة الى الحكومة متسائلا: "ماذا تنتظرون؟ أن يحقق الاحتلال المخطط من عمليات تهجير للفلسطينيين الى مصر والأردن؟" معتبرا ان ما يجري على ارض فلسطين يمس أيضا الأردن، داعيا الى النظر بجدية لتصريح نيتناهو الأخير الذي تحدث عن توجه لتغيير الشكل الأوسط والذي يحمل في ضمنه تطبيق خطة "الوطن البديل".كما طالب العضايلة الشعب الأردن "أن يفيض بمواقفه واسناده فأهل الأردن أهل قضية وأهل الأقصى" معتبرا أن معركة طوفان الأقصى "مشروع الأمة ومشروع التغيير".ومن الهتافات والشعارات التي هتف بها المشاركون في الوقفة التضامنية: "بصوت عالي من عمان بنحيي رجال الطوفان"، "القسامي ما بخاف هيو اقتحم الغلاف"، "اهتف سمع كل الناس احنا للأقصى حراس"، "يا أبو عبيدة يا مغوار سمعنا صوت الإنذار"، "يا قسامي يا حبيب اضرب اضرب تل أبيب"، "يا ابن العم عالحدود بدنا ندعس اليهود".ووصفوا معركة طوفان الأقصى باليوم المبشر لعودة المسجد الأقصى، وطالبوا الحكومة بإغلاق السفارة الإسرائيلية، ووقف اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية وادي عربة.وطالبوا الحكومة بفتح كل الأبواب والسماح للجمعيات الخيرية والمساجد بارسال التبرعات الى قطاع غزة، منددين بالصمت الدولي والعربي إزاء قطع الماء والكهرباء وشح الادوية في غزة.