الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"العمل الإسلامي" تدعو لتدابير جماعية بمواجهة تدنيس المصحف

المصحف
المصحف
  قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن تدنيس المصحف والإساءة للنبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية، مشددة على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية.اضافة اعلان
ودعت الأمانة العامة للمنظمة في بيان عقب اجتماعها الطارئ أمس في مقرها بمدينة جدة السعودية، لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف في السويد، إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وعقد الاجتماع بدعوة من السعودية، رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية، حيث أكد البيان الصادر عن الجلسة الطارئة، مجددًا الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.
وأعربت الأمانة العامة في بيانها عن استنكارها لتكرار هذه الاعتداءات الدنيئة، ومحاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم، وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته.
وحذرت الأمانة من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.
وحث البيان حكومات البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها، وضرورة ضمان أن يمارس الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية، ووفقًا لقوانين وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وأهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم.
طلبة "توجيهي" يتجمعون بعد امتحان سابق في ساحة مدرسية بعمان-(أرشيفية)

الثقة بالنفس وعدم القلق وتنظيم الوقت.. طريق الطلبة لعبور "التوجيهي" منذ4 ساعة

البطالة

بين النمو والتعليم.. ما أسباب البطالة؟ منذ4 ساعة

مسودة قانون الأحداث تقترح تحديد توقيف الحدث كملاذ أخير

"مسودة الأحداث": تحديد التوقيف كملاذ أخير منذ4 ساعة

أضاحي

وصول عدد أضاحي العيد إلى 180 ألفا منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
50e5a4c5-3113-40d9-9e27-b8db919abeb1

الصفدي: إسرائيل تقوض حل الدولتين

منذ2 ساعة
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

بصمات ولي العهد تدمغ مسيرة التنمية الشاملة

منذ4 ساعة
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليا للعهد

الحسين ولي العهد.. 14 عاما في خدمة الوطن وشبابه

منذ4 ساعة
إحدى المناطق المصابة بالجفاف في محافظة المفرق-(أرشيفية)

%68 من الشباب قلقون من تداعيات أزمة المناخ على المملكة

منذ4 ساعة
صحيفة الغد الأردنية

رد على مقال "هذه هي نتيجة الإعسار" للكاتب سلامة الدرعاوي

منذ4 ساعة
الناقل الوطني

تمديد موعد استلام عروض تنفيذ الناقل الوطني 5 أشهر

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ4 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 