"العمل الإسلامي" تدعو لتدابير جماعية بمواجهة تدنيس المصحف

زايد الدخيل

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قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن تدنيس المصحف والإساءة للنبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية، مشددة على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية.ودعت الأمانة العامة للمنظمة في بيان عقب اجتماعها الطارئ أمس في مقرها بمدينة جدة السعودية، لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف في السويد، إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.وعقد الاجتماع بدعوة من السعودية، رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية، حيث أكد البيان الصادر عن الجلسة الطارئة، مجددًا الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.وأعربت الأمانة العامة في بيانها عن استنكارها لتكرار هذه الاعتداءات الدنيئة، ومحاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم، وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته.وحذرت الأمانة من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.وحث البيان حكومات البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها، وضرورة ضمان أن يمارس الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية، ووفقًا لقوانين وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وأهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم.