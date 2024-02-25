"العمل الدولية": الشباب العرب بين 15 و29 عاما يتركزون في الخدمات والمبيعات والحرف

هبة العيساوي

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عمان- كشف تقرير حديث عن آفاق العمل في العالم العربي 2024، أن الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، يتركزون إلى حد كبير في مهن الخدمات والمبيعات والأنشطة الحرفية والأولية الأخرى، وفقا لتقرير أعدته منظمة العمل الدولية.وبين التقرير أن تلك المهن ترتبط عادة بمستويات منخفضة من المهارة، وهي أكثر عرضة للعمل غير الرسمي، وأكثر احتمالا لدفع أجور منخفضة في ظل ظروف عمل أقل ملاءمة.في حين يظهر المهنيون بين المهن العليا للشباب في الأردن ولبنان (دولتان تتمتعان بأنظمة تعليمية أفضل نسبيا)، فإن هذه الفئة إلى جانب الفنيين والمهنيين المساعدين، لا تظهر ضمن المهن الثلاث الأولى في البلدان الأخرى.وبشكل عام، فالشباب العرب، أكثر عرضة للعمل في القطاع غير الرسمي مقارنة بنظرائهم البالغين. وبحسب التقرير، فإن النشاط غير الرسمي، واقع بالنسبة لـ8 من كل 10 عمال شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، ولأكثر من 6 من كل 10 شباب بالغين، تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا.وفي حين أن النشاط غير الرسمي يتناقص مع تقدم العمر، ويرجع ذلك جزئيًا للمهارات والخبرات المتراكمة، إذ ان أكثر من نصف السكان البالغين، ما يزالون محاصرين في القطاع غير الرسمي، ما يشير لصعوبة الطريق للخروج من هذا القطاع، الى جانب نقص الوظائف الرسمية بشكل عام في المنطقة.تاريخياً، وجد الشباب العربي غالبا فرص عمل في القطاع العام، ومع النقص الموازي في الوظائف الكافية في القطاع الخاص، يضطر شبان لاستكشاف خيارات التوظيف غير التقليدية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والمستقل، الى جانب الالتحاق بأعمال توفرها منصات على شبكة الإنترنت، تخلق فرص عمل جديدة لهم، لكن ما تزال هناك مخاوف بشأن جودة ما تعرضه من وظائف ومستوى ما توفره من حماية.أما بالنسبة لقلة استغلال عمالة الشباب، فرأى التقرير أن الشباب العرب ما يزالون يتأثرون بشكل غير متناسب بتحديات التوظيف وسوق العمل، اذ يسجلون بشكل خاص نسب تشغيل منخفضة إلى السكان، وانخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة، وارتفاع معدلات البطالة.فمنذ العام الماضي، كان أقل من20 % من الشباب يعملون، مقارنة بـ53.5 % من السكان البالغين. وبالمثل، بلغ معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة 26.6 % في العام نفسه، أي أقل من نصف معدل مشاركة القوى العاملة للبالغين.وفي حين يمكن أن يعزى جزء من هذه الاختلافات إلى أن نسبة أكبر من الشباب يلتحقون بالتعليم، فإن عوامل أخرى تشمل ارتفاع التوقعات لديهم وإحجام أصحاب العمل عن توظيفهم وتدريبهم، وعدم التطابق بين مهارات الخريجين منهم وتلك التي يطلبها أصحاب العمل، والنقص العام في الوظائف الكافية واللائقة المتاحة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.وإلى جانب انخفاض نسب العمالة إلى السكان، ومعدلات المشاركة في القوى العاملة، فإن معدلات البطالة بين الشباب مثيرة للقلق. ففي العام الماضي، وصل معدل البطالة بين الشباب العرب لـ27.7 %، ما يعادل 4 أضعاف معدل البطالة بين البالغين.وعند دراسة هذه القضية بتفصيل أكبر، تظهر التباينات بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول غير الأعضاء فيه، إذ تشهد الدول غير الأعضاء في المجلس معدلات بطالة أعلى بشكل ملحوظ بين الشباب، وقد بلغت ذروتها عند 47.8 % في لبنان في العام 2022، و45.9 % في سورية في العام 2021، و42 % في الأردن في العام 2022. وتسلط هذه النسب، الضوء على ما يواجهه الشباب الباحثون عن عمل من عقبات هائلة في هذه الدول، لذا تكشف دول المجلس، أن معدلات البطالة بين الشباب برغم أنها أقل نسبيا، غير ضئيلة. فمثلا بلغ معدل البطالة 15.9 % بينهم في السعودية عام 2022، وفي الكويت 15.4 % في العامين 2016/2017. وبالمقارنة مع نظرائهم البالغين، فإن الشباب في جميع بلدان المنطقة بوضع غير مؤات.في الأردن، وجد أن الحالة الاجتماعية للشابات تؤثر بشكل كبير على وضعهن في التعليم والتدريب فـ92.7 % من المتزوجات لا يعملن، مقارنة بـ29.7 % منهن ليس لديهن شريك وفق التقرير.والأهم من ذلك، أنه من بين 11 مليون شاب عربي في مجال التعليم والتدريب العام الماضي، فإن أكثر من ثلثيهم من الشابات اللواتي يواجهن عبئا مزدوجا يتمثل في كونهن شابات. وقد ساهمت الممارسات التمييزية في أمكنة العمل وبيئة الأعمال غير الداعمة، والافتقار للسياسات والتدابير المراعية للنوع الاجتماعي، بمحدودية مشاركتهن في سوق العمل.بالإضافة إلى ذلك، تلقي الأدوار التقليدية للجنسين والتوقعات المجتمعية، بعبء ثقيل عليهن للوفاء بمسؤوليات منزلية وتقديم الرعاية، ما يحد من قدرتهن على متابعة فرص التعليم والعمل.وفي هذا النطاق، يفصح تقرير "العمل الدولية" عن أنه يمكن لهذه المعدلات المرتفعة، أن تتسبب بتأجيج الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، في حال بقي الشباب خارج الخدمة لفتراتطويلة من الزمن.