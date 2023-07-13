الخميس 13 تموز 2023
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العمل: عطلة الأربعاء تشمل القطاع الخاص

وزارة العمل - (أرشيفية)
وزارة العمل - (أرشيفية)
أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول عطلة رأس السنة الهجريَّة يشمل العاملين في القطاع الخاص.

وقرر الخصاونة، في بلاغ رسمي، اليوم الخميس، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من تمّوز/ يوليو الحالي 2023 ميلاديّة، الموافق للأوَّل من محرَّم لسنة 1445 هجريَّة؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة.اضافة اعلان

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وإحياءً لهذه المناسبة، أكَّد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطاءها حقها، وإظهارها بما يليق بها.
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