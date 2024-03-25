الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العمل": قضية اتجار واحدة بالبشر خلال شهرين

وزارة العمل - (أرشيفية)
وزارة العمل - (أرشيفية)
 بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال أول شهرين من العام الحالي قضية واحدة فقط، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.اضافة اعلان
في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال أول شهرين من العام الحالي 26 قضية، وفقا للتقرير الذي حصلت "الغد"على نسخة منه.
وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 24 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في القضايا العمالية خلال أول شهرين من العام الحالي 42 شكوى.
وبلغ عدد الحملات التفتيشية الاستباقية 18 حملة، فيما بلغ عدد المخالصات العمالية التي تمت تسويتها /قسم التفتيش، 15 مخالصة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر ولم يتم حلها 5 قضايا.
وكان بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال العام الماضي 169 قضية.
وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم  في القضايا العمالية خلال العام الماضي 281 شكوى.
وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال إنه تم ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام 2022.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

منذ 5 دقيقة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال المؤتمر الصحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش-(من المصدر)

الأردن: كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل

منذ 45 دقيقة
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي ولحبيب: ضرورة وقف العدوان على غزة

منذ 47 دقيقة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1

الأردن: ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإنساني

منذ 48 دقيقة
وزارة التنمية الإجتماعية

"التنمية" تستقبل 8233 معاملة منح تأمين صحي

منذ 49 دقيقة
طلبة توجيهي يغادرون إحدى القاعات-(أرشيفية)

تمديد مهلة استقبال طلبات الاشتراك بـ"التوجيهي" ليومين

منذ 51 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة جديدة في وجه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

همسات حول النواب والحكومة بعد الإفطار

جهاد المنسي |اليوم

"اكتوارية" الضمان.. تخوف وانتظار!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحرب على غزة.. وأسئلة الأولويات الوطنية

نضال منصور |اليوم

لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

حسني عايش |اليوم

الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

جواد عباسي |اليوم

محددات الحرب وحدود الصراع!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

العفو العام اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات | منذ1 ساعة
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات | منذ1 ساعة
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات | منذ1 ساعة
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |24 آذار 2024
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان منذ24 ساعة

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 