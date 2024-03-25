"العمل": قضية اتجار واحدة بالبشر خلال شهرين

هبة العيساوي

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بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال أول شهرين من العام الحالي قضية واحدة فقط، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال أول شهرين من العام الحالي 26 قضية، وفقا للتقرير الذي حصلت "الغد"على نسخة منه.وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 24 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في القضايا العمالية خلال أول شهرين من العام الحالي 42 شكوى.وبلغ عدد الحملات التفتيشية الاستباقية 18 حملة، فيما بلغ عدد المخالصات العمالية التي تمت تسويتها /قسم التفتيش، 15 مخالصة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر ولم يتم حلها 5 قضايا.وكان بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال العام الماضي 169 قضية.وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في القضايا العمالية خلال العام الماضي 281 شكوى.وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال إنه تم ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام 2022.