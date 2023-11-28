الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"العمل": 92 إنذارا لأصحاب عمل ومخالفة 100 بشأن عمالة الأطفال

وزارة العمل - (أرشيفية)
وزارة العمل - (أرشيفية)
عمان- ضبطت وزارة العمل 161 حالة عمل لأطفال، وفق بيانات تقرير إنجازات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية فيها، بينما بلغ عدد الإنذارات لأصحاب العمل 92، إلى جانب 100 مخالفة بحق أصحاب العمل بشأن عمالة الأطفال، خلال الربع الثالث من العام الحالي.اضافة اعلان
ووفقا لآخر تقرير نشر على موقع الوزارة الإلكتروني للفترة نفسها، بلغ عدد المؤسسات التي جرت زيارتها 7748، في حين بلغ عدد زيارات مهندسي السلامة والصحة المهنية لظروف العمل 3707، كما جرت 15849 زيارة تفتيشية، بينها 6 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة. وبين التقرير أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغ 944، و51 انذارا، بينما بلغ مجموع المخالفات للمنشآت 2012، بينها 1252 متعلقة بالتفتيش سندا لأحكام المادة 12 من قانون العمل. وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة، وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب".
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