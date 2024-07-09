العيسوي: استمرار تنفيذ مشاريع مدرة للدخل وفرص العمل

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الكرك - افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، في منطقة شيحان بمحافظة الكرك أمس، حديقة القصر، كما تفقد مشاريع مبادرات ملكية يجري تنفيذها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع بنات وأبناء المحافظة.وجال العيسوي، بحضور المديرة التنفيذية لمراكز زها الثقافية رانيا صبيح في مرافق الحديقة، التي جاء إعادة تأهيلها، في إطار المبادرات الملكية، وبالتعاون مع مركز زها الثقافي.وبموجب أعمال إعادة تأهيل الحديقة البالغة مساحتها الإجمالية حوالي أربعة دونمات ونصف، تم إنشاء ملعب رياضي متعدد الأغراض لألعاب (الريشة الطائرة، وكرة الطائرة، وكرة السلة، والتنس الأرضي)، إلى جانب تركيب مظلات واستحداث ممرات، وإنشاء مرافق صحية، لتكون الحديقة متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.كما تفقد العيسوي، بحضور وزيرة العمل ناديا الروابدة، ومحافظ الكرك فراس أبو الغنم، في منطقة الموجب، مشروع الألبسة الجاهزة لشركة الزي لصناعة الألبسة، الذي يتم تنفيذه في سياق مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية.وجال العيسوي في مرافق المشروع، الذي يقام على مساحة تقارب 3.5 دونم، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 75 بالمائة، وسيوفر 220 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة والقرى المجاورة، حيث يتوقع الانتهاء من إنجازه مطلع العام المقبل.ويأتي إنشاء المصنع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بإنشاء 14 فرعا إنتاجيا جديدا في مختلف مناطق المملكة، في سياق مبادرة "الفروع والوحدات الإنتاجية" التي أطلقت عام 2008، وترتكز على إقامة فروع إنتاجية للمصانع والشركات الكبرى في المحافظات والمناطق ذات الظروف الخاصة، لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من أماكن سكناهم، بعد الخضوع لبرامج تدريبية تأهلهم للعمل في هذه المصانع.ويبلغ عدد الفروع والوحدات الإنتاجية، التي تم تنفيذها منذ إطلاق المبادرة 30 مشروعا، وفرت ما يزيد على 9100 فرصة عمل، فيما يبلغ العدد المستهدف 10850 فرصة عمل.وفي منطقة الوادي الأبيض بلواء القطرانة، تفقد العيسوي، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير مؤسسة الحق المهندس سفيان المناصير، ومدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال الفايز، مشروعا زراعيا، يقام ضمن مشاريع المبادرة الملكية للمشاريع الزراعية، على مساحة تقدر بحوالي ألف وخمسمائة دونم.وتنقسم مواسم الزراعة في المشروع، الذي يعتمد على طريقة الري المحوري والري بالتنقيط، إلى موسمين على مدار السنة، الأول، يمتد من تموز إلى تشرين الأول، بحيث يتم زراعته بالذرة العلفية والبطاطا التصنيعية، أما الموسم الثاني، الممتد من شهر تشرين الثاني إلى أيار، إذ سيتم زراعته بالقمح والشعير.ويتم تأمين المشروع بالمياه من خلال حفيرة الأبيض (الفوسفات)، التي تجمع ما يقارب 3.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، إلى جانب استخدام إحدى آبار مياه شركة مناجم الفوسفات في المنطقة.ويجري العمل حاليا على تأسيس جمعية تعاونية تضم 150 عضوا من أبناء المنطقة، للاستفادة من المشروع، بعد تأهيلهم وتدريبهم، فيما سيتم تخصيص أرض المشروع للصندوق الهاشمي لتنمية البادية، الذي سيقوم بالإشراف على المشروع والجمعية بعد تأسيسها.وقال العيسوي أن تنفيذ المبادرات الملكية مستمر في الكرك وباقي محافظات المملكة، بما يلبي احتياجات المواطنين ذات الأولوية، مع التركيز على المشاريع المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل.من جهته، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن تنفيذ المشروع الزراعي يأتي تجسيدا وتنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة توفير فرص عمل لأبناء مناطق الأطراف والمحافظات والبوادي .بدورها، قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن إنشاء الفرع الإنتاجي لمصنع الزي يأتي في سياق مبادرة ملكية للفروع والوحدات الإنتاجية التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة من خلال وزارة العمل.-(بترا)