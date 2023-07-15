العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة نصير

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نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة نصير بوفاة المحامي سويلم نصير.وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي، مع أسرة المرحوم، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته.