"الغد" تحلق مع صقور سلاح الجو في الإنزال التاسع لغزة (فيديو+صور)

عبد الله الربيحات

عمان- استمراراً للجهود الإنسانية التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، رافقت "الغد"، صقور سلاح الجو الملكي، في رحلة الإنزال الجوي التاسعة للمساعدات الإنسانية في محيط المستشفى الميداني في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي ترافقت أيضا مع عملية إنزال مشتركة نفذها الجيش الفرنسي.

ويعمل صقور سلاح الجو الملكي، رغم الظروف الجوية الصعبة، على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمساعدة المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة، والتي تساعد في إغاثة أبناء القطاع، والعمل على توفير احتياجات الجرحى والمصابين من الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة، وذلك وسط ضعف المساعدات الطبية نتيجة منع الاحتلال من وصولها، فضلا عن الارتفاع الحاد في حصيلة الضحايا جراء العدوان.

وتأتي عملية الإنزال التاسعة، ضمن سلسلة من الإنزالات الجوية، كان آخرها عملية إنزال جوي لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، عشية عيد الميلاد المجيد، وقبلها عملية إنزال تضمنت مواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76، ورافقت العملية سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني.

وترافقت عملية الإنزال الأردنية التاسعة، مع عملية إنزال مشابهة قام بها الجيش الفرنسي، من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييدا من الجانب الفرنسي للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعما للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.

وبكل همة ونشاط، يعمل صقور سلاح الجو على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لاحتياجات أبناء القطاع، في رسالة إنسانية تحمل معاني الوفاء والعمل الدؤوب على مساندة الأشقاء في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ويتكلل هذا الجهد العظيم كل مرة بالنجاح، خصوصا وأن صقور سلاح الجو يعملون على التحضير والتجهيز للعمليات الإنسانية التي يحرصون على الالتزام بها، رغم الخطورة التي يمرون بها، ورسالتهم هي أن الجيش العربي هو الذي يقف بجانب أشقائه في محنتهم، ضمن رسالته السامية، إلى جانب حماية الوطن من أي أخطار محدقة.

وعلى الرغم من العدوان الصهيوني الهمجي الذي تنفذه قوات الاحتلال الصهيوني ضد المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة مؤخرا، إلا أن ذلك لم يثنه عن تأدية واجبه تجاه الأشقاء الذين يتعرضون لإبادة جماعية مؤلمة؛ حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، في أكثر من مناسبة، استمرار عمل المستشفيات الميدانية في غزة، لتزداد العزيمة قوة وصبرا في تقديم كل الإمكانات، لتخفيف عذابات وجراحات أهل القطاع.

وتتجسد رسالة نشامى القوات المسلحة- الجيش العربي، في سردية الحضور والتواجد الإنساني، والتي ظهرت بشكل جلي في المستشفيات الميدانية كافة التي تلبي نداء الأشقاء العرب في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية، سعيا إلى التخفيف من ويلات الحروب وإغاثة الملهوف ورفع الظلم عن الشعوب.

وتتجسد الثوابت الأردنية، في الأفعال والحضور الدولي، واستكمالاً للدور الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تأكيد ضرورة وقف الحرب، وسلامة المدنيين والسماح بدخول المساعدات إلى أبناء قطاع غزة، وذلك مع ارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 20 ألف شهيد، ودمار ما يزيد على 70 في المائة من البنية التحتية في قطاع غزة.

وكان الأردن أول من بادر لكسر الحصار الذي فرضه الاحتلال الغاشم على قطاع غزة والذي قطع من خلاله إمدادات الماء والكهرباء والغذاء عن الغزيين ومنع دخول أي معونات إغاثية أو طبية.

وبتوجيهات ملكية سامية نفذت القوات المسلحة الأردنية حتى مساء أمس 9 إنزالات جوية لإسقاط مساعدات طبية ومستلزمات علاجية.

وكان أول إنزال جوي نفذ في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسط رفض الاحتلال لفتح معبر رفح وإدخال أي شكل من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد وحشية الاحتلال بارتكاب المجازر عملت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين على إرسال مساعدات طبية وإغاثية عن طريق إنشاء جسر جوي من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في جمهورية مصر الشقيقة، ووصل عدد طائرات المساعدات إلى 22 طائرة، تضم مواد طبية وغذائية وإغاثية، بالإضافة إلى تنفيذها لستة إنزالات لمساعدات طبية عاجلة.

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