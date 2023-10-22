"الغد" تدعو لوقف الانحياز الإعلامي الغربي للاحتلال الصهيوني

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عمان-الغد- شارك الزملاء والزميلات والعاملون في "الغد" أمس، زملاءهم العاملين في المؤسسات الصحفية المحلية، وقفاتهم التضامنية، لنصرة أهالي قطاع غزة؛ استجابة لدعوة نقابة الصحفيين الأردنيين في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع وفلسطين عامة، والمستمر منذ السابع من الشهر الحالي.ونفذ الزملاء وقفتهم أمام مقر الصحيفة، رفعوا خلالها لافتات تدين الحرب الوحشية على القطاع، وتطالب العالم برفع يده عن دعم الاحتلال، من بينها "نتنياهو مجرم حرب يجب محاسبته"، "ندعم المقاومة الفلسطينية وحقها بالدفاع عن نفسها"، "العالم الصامت شريك في العدوان على غزة".كما دعوا الى وقف الانحياز الاعلامي الذي تقوده مؤسسات إعلامية كبرى، سقطت في وحل انحيازها للمحتل الغاصب، ولم تلتفت للضحية، بل مارست عماء عن الالتفات لأبناء غزة وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر بحقهم.وأشاروا إلى الإعلام الغربي ومعاييره المزدوجة، ومحاولته طمس الحقيقة في الأراضي المحتلة، مؤكدين أهمية الكلمة والصورة في نقل ما يعاني منه أبناؤنا في القطاع المحاصر.ودعوا الى نقل صورة أهالي القطاع والفلسطينيين في فلسطين المحتلة بموضوعية، وبما يكشف الحقيقة، ويقدم الصورة التي تكشف همجية المحتل، ووحشيته الى العالم، وفضح جرائمه المروعة، ومجازره التي يندى لها الجبين.وطالبوا بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، منددين بسياسة الدول الغربية المنحازة للاحتلال.كما حيوا المقاومة، وأكدوا ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني.كما نفذ صحفيو وموظفو (بترا) وقفة تضامنية أخرى، أمام مقر الوكالة نصرة لأهل فلسطين عامة، وقطاع غزة تحديدا، حيوا فيها، صمود الزملاء الصحفيين والصحفيات العاملين في مؤسسات الإعلام الفلسطينية برغم الاستهداف المباشر لهم من قبل قوات الاحتلال.ورفع المشاركون في الوقفة لافتات، ورددوا شعارات تدين العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال على غزة، مؤكدين أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم بشعة ضد المدنيين يشكل انتهاكا صارخا لكل المبادئ الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية.وأكدوا وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين في مساعيهم وجهودهم التي لا تعرف الكلل أو الملل في دفاعهم المتواصل على فلسطين ونصرة أهلها وحقهم في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.وأكد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، أن النقابة لديها برنامج مجدول لإدامة التضامن مع أهلنا في القطاع وعموم فلسطين، بينها وقفة تضامنية أمام مقر النقابة الرئيس والفروع سيتم الدعوة لها قريبا.وتعقد النقابة ندوة تفاعلية ثانية في مقرها، الساعة الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، للبحث في المآلات السياسية لعملية طوفان الأقصى، يتحدث فيها وزير الإعلام الأسبق والسياسي سميح المعايطة، والدكتور حسن المومني أستاذ الصراعات الدولية.وشدد السعايدة، على أن مجلس النقابة اعتبر نفسه منذ بداية العدوان على القطاع في حالة انعقاد دائم، لمتابعة العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم بحق القطاع، والضفة الغربية.ونفذت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وقفة تضامنية مع الأهل في فلسطين عامة، والقطاع بخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ السابع من تشرين الأول الحالي.ودان المشاركون في الوقفة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الأهل في قطاع غزة، وفلسطين عامة، والتي تستهدف المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء والآمنين في بيوتهم.وأشاد المشاركون بالمواقف الأردنية الصلبة بقيادة جلالة الملك تجاه ما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة، مثمنين الثوابت الأردنية التي أكدها جلالة الملك في خطابه أمام مؤتمر القاهرة للسلام.ونفذت إدارة وصحافيو صحيفة الرأي وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم، استجابة لدعوة نقابة الصحافيين.وطالب المشاركون في الوقفة بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مدينة غزة.كما نظم صحفيو وموظفو جريدة الدستور، وقفة تضامنية نصرة لأهلنا في غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 16 يوما.وقال رئيس مجلس الإدارة خميس عطية في كلمة خلال الوقفة إن العدوان الإسرائيلي على غزة سيفشل، وغزة ستنتصر.وأضاف عطية "أنه ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي المدعوم غربيا على غزة، وقف الأردن بكل قوة مع غزة، حيث قاد جلالة الملك عبدالله الثاني جهودا جبارة لوقف العدوان الذي وصفه جلالته بأنه جريمة حرب".وأعلن عطية خلال الوقفة عن مشاركة جريدة الدستور بالإضافة إلى المجهود التي تقوم به الصحيفة في تغطيتها للعدوان الهمجي على غزة، عن إطلاق حملة "الدستور" لجمع التبرعات العينية من دواء وغذاء لقطاع غزة "عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، مشيرا الى أنه ستكون هنالك لجنة في مبنى الصحيفة لجمع التبرعات.-(بترا)