"الغد" تنشر تعديلات "التشريع والرأي" على تعليمات الترشح للدوائر الانتخابية

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عمان- الغد- اقترح ديوان التشريع والرأي تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرتين الانتخابيتين المحلية والعامة.جاء ذلك ردا على طلب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بيان الرأي القانوني بخصوص التعليمات التنفيذية الخاصة بهذين الترشحين.وقال الديوان بعد دراسة الموضوع والاطلاع على التشريعات ذات العلاقة فيما يخص التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية، بأن هذه التعليمات استندت في إصدارها إلى نص المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، وأحكام المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.وأضاف: "نرى أن يتم إصدار هذه التعليمات بمقتضى السند العام المنصوص عليه في المادة (27) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك لعدم وجود سند خاص بشأنها في المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة، بالإضافة إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب".ودعا إلى إعادة صياغة المادة (2) من التعليمات الخاصة بقانون الانتخاب لمجلس النواب، بحيث تشكل اللجان الفرعية بمقتضى هذه التعليمات لدعم لجان الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية.واقترح إلغاء الفقرات (ب) و(ج) و(د) ضمن المادة (3) من التعليمات، لأنها تكرار حرفي للمادتين (10) و(11) من القانون، والاكتفاء بالفقرتين (أ) و(هـ) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (أ) و(ب) منها.ورأى أن إيراد الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (1) من التعليمات هو تكرار حرفي للمادة (1) من قانون الانتخاب، مقترحا الاكتفاء بالفقرة (د) الواردة فيها لتصبح المادة (4) منها.وقال إنه تم إيراد الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من التعليمات اللتين هما تكرار حرفي للمادة (14) من القانون، كما تم إيراد الفقرة (هـ) من المادة (5) من التعليمات وهي تكرار حرفي للفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، مقترحا الاكتفاء بالفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبح الفقرتان (أ) و (ب) منها.كما طلب إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (6) من التعليمات على النحو التالي: ب- "مقر لجنة الانتخاب واللجان الفرعية التابعة لها إن وجدت"، وإعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (7) من التعليمات على النحو التالي: "ب - 1 - إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون فيجب عليه إرفاق.... الخ"، "2 - إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون فيجب عليه إرفاق... الخ".واقترح إضافة عبارة "على أن يحدد عددها وفقا للمساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية المحلية وعدد الناخبين فيها.." إلى آخر الفقرة (ح) من المادة (7) من التعليمات، وإلغاء عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة (10) من التعليمات لأن شروط الترشح واردة في القانون، وإعادة صياغة الفقرة (د) من المادة (11) من التعليمات على النحو التالي: "د- تنظر اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات في التسميات... الخ".وبالنسبة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة، لاحظ الديوان أنها هي ذاتها الملاحظة بشأن السند القانوني التي تم إيرادها على تعليمات الدائرة المحلية، واقترح إعادة صياغة المادة (2) منها وفق الصيغة المقترحة ذاتها على المادة (2) من تعليمات الدائرة المحلية.أما بالنسبة للمادة (3) من التعليمات، فرأى ما يلي:- إعادة ترقيم الفقرات الواردة فيها على ترتيب (..) بدلا من الأرقام، وتشكل الفقرة (4) مخالفة لأحكام المادة (8/ج/3) من قانون الانتخاب الذي يشترط أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.في حين أن الفقرة (4) منها تشترط أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على تسع دوائر انتخابية، وعليه وبما أن عدد الدوائر المحلية هو (15) دائرة نرى تعديلها لتصبح على النحو التالي: "أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على ثماني دوائر انتخابية".وفيما يتعلق بالفقرة (7) فهي تشكل مخالفة لأحكام البند (4/ج/8) من قانون الانتخاب الذي يشترط أن تتضمن القائمة العامة عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وعليه نرى وبما أن عدد المقاعد المخصص للدائرة العامة (41) مقعدا، إلغاء هذه الفقرة والاكتفاء بالفقرة (6) منها الذي يشترط ضمن الدائرة الانتخابية العامة أن يخصص مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعدا واحدا للشركس والشيشان حدا أدنى.وقال الديوان إنه تم إيراد الفقرات (أ) و (ب) و (ج) ضمن المادة (4) من التعليمات، وهي تكرار حرفي للمادتين (10) و(11) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وعليه نقترح إلغاء هذه الفقرات المشار اليها والاكتفاء بالفقرة (د) الواردة فيها مع إعادة ترقيمها.وبالنسبة للمادة (5) من التعليمات، تم إيراد الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) وهما تكرار حرفي للمادة (14) من القانون، وعليه نرى الاكتفاء بالفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبح الفقرتان (أ) و (ب) منها، وإلغاء عبارة (لتشكيل اللجان رقم ( ) لسنة 2024) الواردة في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (الصادرة لهذه الغاية)، وإلغاء عبارة (والبالغ تسعة مترشحين عن تسعة) الواردة في الفقرة (د) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (والبالغ ثمانية مترشحين عن ثمان).ودعا إلى إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (6) من التعليمات على النحو التالي: "ب- مقر لجنة الانتخاب واللجان الفرعية التابعة لها إن وجدت".وبالنسبة للمادة (7) من التعليمات، اقترح إعادة صياغة مطلع الفقرة (أ) منها على النحو التالي: "أ - يقدم طلب الترشح خطيا من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية إلى لجنة انتخاب الدائرة العامة المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية".وطلب إلغاء عبارة "على أن يراعى ما ورد في البنود (1) و (2) و (3) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على أن تراعى أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج))، وكذلك إلغاء عبارة (من الفقرة (أ) من المادة (7)) الواردة في البند (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من هذه الفقرة).واقترح إلغاء عبارة (في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات) الواردة في الفقرة (أ) من البند (14) من الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون)، وإلغاء عبارة (من المادة (4) من هذه التعليمات) الواردة في الفقرة (ب) من البند (14) من الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (من المادة (11) من القانون)، وإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).كما اقترح إلغاء عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة (9) من التعليمات، حيث إن شروط الترشح واردة في القانون، وإعادة ترقيم الفقرات الواردة في المادة (12) من التعليمات على ترتيب (أبجد هوز).وبالنسبة للمادة (14) من التعليمات، اقترح إلغاء عبارة (رقم (13)) الواردة في الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة ((13) من هذه التعليمات)، وإلغاء عبارة (قانون الانتخاب لمجلس النواب) الواردة في آخر الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).