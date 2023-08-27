الغذاء والدواء: إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية

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انتهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية، استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية بجعل الدواء بمتناول الجميع، واستمرارا لخطة المؤسسة بدراسة أسس أسعار الأدوية والمراجعة الدورية وإعادة النظر فيها باستمرار وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن التعديلات تضمنت مراجعة قائمة أسعار الدول المرجعية لتسعير الأدوية، واختيار دول مشابهة للأردن في أوضاعها الاقتصادية ومستوى الدخل وعدد السكان، إضافة إلى مراجعة آليات التسعير عالميا ومواءمتها مع أسس التسعير المعمول بها في الأردن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق الدوائي الأردني.وأضاف، إن التعديلات شملت دراسة إمكانية إعادة احتساب نسب الأرباح ضمن فئات سعرية متعددة وبما يسهم في تخفيض أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن من التعديلات المقترحة التوجه نحو تثبيت عملة التصدير بالدولار الأميركي لضمان استقرار أسعار الأدوية على أرفف الصيدليات وعدم تأثرها بتأرجح أسعار العملات.وأكد مهيدات أن المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى بصورة تشمل أصنافا دوائية للأمراض المزمنة والأدوية مرتفعة الثمن، كما تضمنت إيجاد آليات لدعم الصناعة المحلية بما يخص الأدوية البيولوجية والأدوية المطورة.--(بترا)