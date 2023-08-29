الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

الغذاء والدواء: جميع أجهزة تنظيم ضربات القلب مسعرة

3b4d69b5-الغذاء-والدواء
الغذاء والدواء
استكملت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عملية تسعير جميع أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها المتداولة في المملكة، وعددها 42 جهازا، مما يجعل الأردن سباقا في هذا المجال على مستوى المنطقة.اضافة اعلان

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إنه ستتم المباشرة بتطبيق الأسعار الصادرة عن المؤسسة اعتبارا من تاريخه، وستتابع المؤسسة الالتزام بها ومراجعتها دوريا، لافتا إلى أن الأجهزة وملحقاتها التي ستقدم تباعا للتسجيل لدى المؤسسة ستخضع للتسعير وفق ذات الآلية المعتمدة والواضحة، والتي تتضمن تحديد بدل الكلف المترتبة على استيراد هذه المستلزمات، وتحديد هامش بدل أرباح مع سقوف سعرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار.

وأكد مهيدات، أن عملية التسعير جاءت بناء على استحداث المؤسسة لأسس تسعير منظمات كهرباء القلب والملحقات الخاصة بها، التي نُشرت أخيرا في الجريدة الرسمية لضمان توافر المستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى والحد من التفاوت في الأسعار المقدمة من قبل الشركات الموردة لهذه المستلزمات.

وأضاف، أن تسعير المستلزمات الطبية يدعم بشكل فاعل تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة، ويجعل أسعار أجهزة تنظيم ضربات القلب تشجيعية ومناسبة مقارنة بالدول المحيطة من حيث الجودة والكلفة، ما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي.
1626851406484-9

الدباس: تغليظ العقوبات لضبط وتقليل المخالفات والغاية ليست المخالفة 27 آب 2023

032bde89-a05c-4741-ba5f-d77eb0222f8a

تفاصيل قيام ملثم بالتهجم على محل تجاري في شارع مكة 27 آب 2023

54b7d962-1c16-4067-980b-85607ae33766

توضيح حكومي ردا على ما تم تداوله حول هدم بيوت في عمان 27 آب 2023

Eaj7fI5WsAAbUqw

رصد 100 ألف دينار لتحسين طريق محمية غابات عجلون 27 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
64ed9cadb0a03

الشبول: نمتلك قوة تفاوضية كبرى مع شركات الإعلام الدولي

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-29 at 10.11.40 AM

سفيرة الأردن بطوكيو تستقبل فريق عمل المخطط الشمولي للعقبة

منذ7 ساعة
معالجة البيانات الشخصية - (تعبيرية)

الأعيان يعيد "قانون البيانات الشخصية" للنواب

28 آب 2023
شرطي سير

انفوغراف "الغد": قانون السير.. غرامات تجاوزت %66

27 آب 2023
مدينة العقبة الصناعية الدولية-(الغد)

العقبة: التحول نحو "الاقتصاد الأخضر" تحت المجهر.. والمصانع في قلب التحدي

27 آب 2023
Cloudy skies - (Archives)

تغير جذري على حالة الطقس الاثنين

27 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ18 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 