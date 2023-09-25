"الغذاء والدواء" : حقن أفاستين لم تدخل الأردن

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أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تشغيلات حقن أفاستين Avastin 100mg/4ml الواردة ضمن التنبيه السريع الصادر عن هيئة تنظيم الأدوية في باكستان لم ترد إلى السوق الأردني.وأضاف مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن حالات فقدان وتلف البصر التي ارتبطت بالاستخدام غير المصرح به لحقن أفاستين Avastin 100mg/4ml ليست في الأردن وإنما تم الإبلاغ عنها في الباكستان نتيجة مشاكل إعادة التصنيع .ولفت مهيدات إلى أن استخدام المنتج الدوائي المذكور لاعتلال الشبكية السكري أو حالات العيون الأخرى غير مصرح به فيما يوجد له استطبابات أخرى مصرح بها.ويذكر أنه تم مؤخرا تداول أخبار حول الإبلاغ عن حالات فقدان بصر لدى مرضى السكري بعد العلاج بحقن أفاستين المعدل بأشكال متنوعة منها المعدل والموزع والمخفف حيث ارتبطت الحالات بتغيير أو صرف أو تخفيف أو بيع حقن أفاستين Avastin 100mg/4ml في ظل ظروف غير صحية أو غير معقمة بشكل قانوني ودون أي ترخيص لبيع وصرف الأدوية مما جعل التأكد من مدى سلامتها غير ممكننا مما قد يؤدي إلى تلف وفقدان البصر لدى المرضى.