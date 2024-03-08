الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الغذاء والدواء": علاجات احتيالية تروج على مواقع التواصل

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3b4d69b5-الغذاء-والدواء
عمان- طالب مواطنون ومقيمون وزارة الصحة بإخضاع الحسابات المُروجة لمنتجات أشبه بالمنتجات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي لرقابتها، وإنزال العقوبة بمن يمارس عمليات البيع أو الترويج لها دون ترخيص من الوزارة، أو موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.اضافة اعلان
وكانت مواقع تواصل، روجت لمسحوق عشبي قالت انه قادر على تنظيف الرئتين من التدخين خلال دقائق، وهو عبارة عن كيس يحتوي مسحوقا لا تعرف ماهيته ويباع بـ20 دينارا عبر التجارة الالكترونية (اون لاين).
وأكدوا في تصريحات لـ"الغد"، خطورة هذا العمل على صحة الإنسان، بخاصة وأنَّ بعض المنتجات غير حاصلة على ترخيص من المؤسسة العامة، ما يدعو للقلق حيال المكونات التي تتضمنها مثل هذه المنتجات.
واعتبر اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة أن آثار هذا النوع من المنتجات سلبية على صحة الإنسان، لافتا الى أنَّ المنتج ليس مرخصا من المؤسسة العامة، ما يثير شكوكا حياله، ويثبت الحيلة التي يستخدمها مروجوه دون اكتراثهم ما قد يؤول إليه الأشخاص المستخدمين له، محذرا من استخدامه لعدم توافر الدراسات العلمية التي تبيبن فعاليته.
المؤسسة العامة بدورها، ردت على استفسارات صحفية لـ"الغد" حول المنتج وقالت "إن Herbal Spray Cleansing Lung غير مسجل وغير مرخص من وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية فيها، وفي حال تداول أي منتج غير مرخص أو بيعه على المواقع الالكترونية، تجري متابعته عبر كوادرها الرقابية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، لوقف هذا الترويج وفق الاصول، وملاحقة المعنيين الذين يروجون لهذه المنتجات والتحفظ على المنتج المخالف وجمعه من اماكن توزيعها، لاستكمال الاجراءات.
وطالب الطراونة المؤسسة العامة، وادارة البحث الجنائي بمديرية الامن العام، بإخضاع الحسابات المروجة لمنتجات تحت بند منتجات طبيعية أو طبية غير معلومة المصدر على وسائل التواصل للرقابة.
المواطن احمد عبدالله أكد لـ"الغد" انه طلب طردا يحتوي المادة فوجدها عبارة عن مسحوق ابيض يذاب في كأس ماء، فخشي ستخدامه، داعيا لوقف طلب المنتجات الطبية والصيدلانية عبر "الاون لاين" وشرائها من الصيدليات المرخصة، مبينا انه دفع 20 دينارا ثمنا لمادة لا يعرف مصدرها، لكنها حظيت بترويج واسع.
سعيد. م مقيم عربي يعمل حارس عمارة، بين انه اشترى هذه المادة وسرعان ما فوجئ بانها مجرد مسحوق ابيض وبكمية قليلة توضع في كأس ماء، لكنه رفض استخدامها برغم معاناته من حالات ربو مزمنة.
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