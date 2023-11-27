الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفاعوري: استعادة أموال نقابة العاملين في المنازل

خادمة منزل 1
خادمة آسيوية في أحد المنازل حرمتها تبعات كورونا من تقاضي راتبها -(أرشيفية)
عمان - قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، إنه جرت استعادة أكثر من نصف القيمة الإجمالية لأموال صندوق النقابة التي وزعت على أصحاب المكاتب، وقدرها 483 ألف دينار.اضافة اعلان
ولفت الفاعوري في تصريح لـ"الغد"، الى فتح حساب بنكي خاص لاسترجاع المبالغ، وأن الأموال التي استردت، لم تكن جميعها نقدا، بل شملت أيضا شيكات وكمبيالات.
وأوضح أن القضية في مراحلها النهائية، وهي بحوزة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا التعاون الواضح والمستمر مع الجهات المعنية، متوقعا بان تصدر القرار النهائي الأسبوع المقبل.
وأكد أن أصحاب المكاتب متفهمون لقرار وزارة العمل، بعد صدور قرار بأن هذه الأموال عامة.
وكان المجلس السابق للنقابة، قرر قبل أشهر في اجتماع الهيئة العامة، توزيع 3 آلاف دينار على أصحاب مكاتب الاستقدام من أموال النقابة التي جمعت من اعمال استثمارية.
وفي التفاصيل، دعت النقابة، لاجتماع هيئة غير عادي في شهر آب (اغسطس) الماضي، لمناقشة التصرف بالمبالغ المالية الموجودة في الصندوق وآلية الاستفادة منها، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، جرت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ثان، وخلاله وزعت الهيئة العامة 3 آلاف دينار لكل مكتب، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها بعض أصحاب المكاتب.
إلى ذلك بين الفاعوري، أن نحو 20 إلى 30 مكتبا من أصل 161، هم من المتعثرين، وقد تأخروا عن الدفع وإرجاع المبلغ، ولكن سيجري عمل تسوية بطريقة صحيحة معهم، لضمان إرجاع المبلغ لصندوق النقابة.
وكان الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، قال إن الوزارة تتابع مع الجهات الرقابية وتحديدا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ملف النقابة لاسترداد 483 ألف دينار من أموال النقابة، وزعت على أعضاء الهيئة العامة.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم بها هذه الجهات، مؤكدا حرصها على استرداد الأموال المصروفة كونها أموالا عامة، بموجب أحكام التشريعات النافذة.
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