الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز: العدوان سينتهي وسينعم أهلنا في فلسطين بالحرية

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
 أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول راس السنة الميلادية، عن تمنياته في أن يعم الأمن والسلام على الجميع، وأن يحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان
كما عبر عن خالص أمنياته بأن تنعم الأسرة الأردنية الواحدة، وجميع الأخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين، بالمحبة والأمن والسلام.
وقال الفايز، في بيان، إنه وفي الوقت الذي يغيب فيه الفرح بهذه الاعياد، ويغيب الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، وخاصة في فلسطين المحتلة، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل والأشقاء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إلا أننا على ثقة بأن هذا العدوان الجبان سينتهي، وسينعم أهلنا في فلسطين بالحرية والاستقلال.
وأشار الفايز إلى إننا في الأردن وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نعيش كأسرة واحدة ويجمعنا المصير الواحد، ونفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي وتماسك جبهتنا الداخلية رغم كل ما يجري من حولنا، ونمضي بعزم قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الغد الأفضل بخطى واثقة، لمواصلة مسيرة البناء وجباهنا شامخة عالية.
وأكد الفايز، أن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى الأقرب إلى فلسطين يدعم ويساند شعبها من أجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن الأردن سيستمر بدوره التاريخي بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها ورعايتها واعمارها ومنع تهويدها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مهربون قبضت عليهم قوات حرس الحدود قبل أيام في الحدود الشمالية-(|من المصدر)

رغم تطوير أدواتها الإجرامية.. عصابات التهريب تفشل في تخطي حدود المملكة

منذ1 ساعة
دورية لقوات حرس الحديد على الحدود الشمالية-(من المصدر)

لا أماكن رخوة على الحدود الشمالية.. وأحكام تصل إلى الإعدام للمهربين

منذ1 ساعة
1703523803005191300

تهريب المخدرات والسلاح آخر هموم دمشق.. والأردن يكافح وحيدا

منذ1 ساعة
صلاة قداس عيد الميلاد في عمان أول من أمس-(تصوير: أمير خليفة)

شخصيات مسيحية: اقتصار "الميلاد" على الصلوات احتراما لشهداء فلسطين

منذ1 ساعة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)

"الضمان": 11 ألف إصابة عمل نفقاتها 4 ملايين حتى نهاية تشرين الثاني

منذ1 ساعة
أجواء باردة - تعبيرية

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

رعد التل |اليوم

الأردن دائما مستهدف

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

كيف ستنتهي الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات | منذ3 ساعة
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
 