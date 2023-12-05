الفايز: تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر إعلان حرب

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عمان - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن المحاولات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، مرفوض عربيا وعالميا، فالأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعتبر التهجير بمنزلة إعلان حرب.وبين في ندوة استضافتها (بترا)، أمس، أن الأردن يشكل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، واصفا موقع المملكة الجيوسياسي بالمهم جدا للغرب، وإن جلالة الملك، يعتبر صمام الأمان لكل أطياف المجتمع الأردني والمنطقة ككل.وقال الفايز، إن الأردن دولة قوية بقيادة جلالة الملك والتفاف الشعب الاردني حوله، ومناعة أجهزته الأمنية ووعي شعبه، مبينا أن موقفنا متقدم حيال القضية الفلسطينية.واضاف، أن خطابنا السياسي والإعلامي منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، والاعتداءات المتواصلة والمتنامية في الضفة، كان الأقوى على الإطلاق، وسط تناغم وتوافق بين الموقفين الرسمي والشعبي الرافض للعدوان.وأكد الفايز، أن العلاقات بين الشعبين الأردني والفلسطيني تاريخية ومتجذرة، مشيرا في هذا الاطار الى وحدة الضفتين مطلع خمسينيات القرن الماضي، حينما كانت الضفة جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية قبل العدوان الصهيوني عام 1967، مضيفا "دائما مشاعرنا ومواقفنا وكل امكانياتنا مع إخواننا في فلسطين والدفاع عن حقوقهم المشروعة".وقال إن جلالة الملك ومنذ بداية العدوان على غزة، يقوم بمساع حثيثة وجولات عربية ودولية، دون ادخار أي جهد ممكن لوقف العدوان، وإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، والسماح بوصول المساعدات الانسانية للاهل في غزة، مؤكدا أن جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، كان دائما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية في كل المناسبات والمحافل الدولية.وأضاف الفايز، أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن وسلام للكيان، إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين، مؤكدا أن هذا هو موقف الأردن الدائم والثابت بوضوح وجلاء.وبشأن الاتفاقيات بين الأردن والكيان، اشار لوجود جوانب قانونية لبعضها، وتجب دراسته بعناية، خصوصا أن اتفاقية الغاز الموقعة بين شركتين عام 2016، تفرض غرامات مالية كبيرة على أي طرف يخل بشروطها.أما اتفاقية السلام مع الكيان، فلفت الفايز لوجود وجهتي نظر، تفترض أولاهما بأن إلغاءها يمكن الكيان من استغلال الوضع وتسريع تهويد القدس وضم الضفة، في حين ترى الثانية ضرورة استخدامها كورقة ضغط للحفاظ على هوية القدس العربية.ولفت لوجود بند في اتفاقية السلام يمنع التهجير والنزوح القسري لأي شخص من الضفة للاردن، التي سيدافع شعبها عنها بقوة وحزم، لأنه وبخلاف ذلك من شأنه خلق وضع اقليمي مضطرب تطال آثاره الجميع، مرجحا ألا تسمح الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بتدهور الاوضاع حد اندلاع حرب، من منطلق ادراكهم لأهمية الموقع الجيوسياسي للأردن، وارتباط استقراره بعموم استقرار المنطقة.وقال الفايز، إنه في ظل عدم وجود موقف عربي وإسلامي موحد حيال العدوان الغاشم على الأشقاء في غزة، فإن غالبية الدول الاوروبية والغربية، وجدت مبررا لها لعدم إدانة ما تفعله إسرائيل في غزة والضفة، بل وتعمد الغرب إدانة المقاومة الفلسطينية وليست جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء وكبار السن التي تقترفها إسرائيل جهارا نهارا وعلى مرأى من العالم.ودعا الدول العربية والإسلامية لبلورة موقف موحد حيال هذا العدوان، وإلزام الكيان بوقفه وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، لا سيما أن لأميركا وأوروبا مصالح اقتصادية وسياسية مع العالمين العربي والإسلامي، ما يتطلب ايصال رسالة قوية لهما بضرورة وضع حد للعدوان.وقال الفايز، إن جلالة الملك، دعا في كل مباحثاته وخطاباته لبلورة موقف دولي يفضي إلى مؤتمر دولي، يفرض حل القضية الفلسطينية على الكيان، ضمن مدد زمنية محددة، وضمانات دولية واضحة، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.واعتبر بأن ما يجري في غزة مجزرة تقع بدعم وبتواطؤ ودعم مطلق من أطراف دولية عديدة، ما يشير لوجود مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين بعد انتهاء العدوان، مشيرا إلى رفض جلالته والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمحاولات الإسرائيلية لتهجير الغزيين إلى مصر وفلسطينيي الضفة إلى الأردن في مرحلة لاحقة.ودعا الفايز لمصالحة وطنية فلسطينية عاجلة، لتوحيد الصف الفلسطيني، لمجابهة وإبطال هذه المخططات الخطرة التي تستهدف كل أشكال المقاومة والقضية الفلسطينية.واستعرض الفايز في حديثه أبرز التحديات التي مر بها الأردن منذ التأسيس، والتي تمكن من تجاوزها وخرج منها أكثر تماسكا وقوة، بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووفاء شعبه، ما مكن الأردن من بناء مؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية.وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك حقق إنجازات عظيمة، برغم كل الصعوبات والتحديات، لافتا إلى أهمية تمتين الجبهة الداخلية والالتفاف حول جلالته لمجابهة الأخطار والتحديات.وبشأن الاصلاح السياسي، أكد الفايز أن هناك إرادة حقيقية عند جلالة الملك للمضي قدما بهذا الملف، مثلما أكد أن الأردن يحرز تقدما في هذا الجانب، حاثا على التوسع في الزراعة واستثمار الأراضي الصالحة للزراعة وتمكين القطاع الزراعي من تحقيق الأمن الغذائي.وأشاد الفايز بدور الإعلام الأردني، في دعم القضية الفلسطينية، وإبراز مواقف الاردن، ومجابهة السردية الصهيونية، فضلا عن دوره الكبير في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في أراضي عموم فلسطين-(بترا)