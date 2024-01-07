"الفايز": نواجه حكومة صهيونية متطرفة تمارس أبشع جرائم الحرب بحق الفلسطينيين

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عمان - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن يواجه التحديات باستمرار جراء موقعه الجيوسياسي، فمنذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، واجهنا تحديات كبيرة، واستطعنا بحكمة جلالته وحنكته السياسية، تطويع الأحداث الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحنا.وعرض الفايز في جلسة حوارية نظمتها جمعية الحوار الديمقراطي الوطني امس، بعنوان "التحديات التي تواجه الاردن والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب العربي الفلسطيني" لأهم تلك التحديات، المتمثلة باحتلال العراق، والأزمة المالية عام 2008، والربيع العربي، وانقطاع الغاز المصري، والحروب الأهلية في دول عربية، وانتشار الإرهاب، واللجوء السوري، وصفقة القرن، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.وقال، إننا "نواجه حكومة صهيونية متطرفة، تمارس أبشع جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، ولا تتوقف أطماعها التوسعية"، مؤكدا أن "جميع مؤامراتها الخبيثة سقطت أمام إرادة شعبنا، وقيادتنا الصلبة، فقد أعلنها جلالة الملك بكل وضوح: لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والقدس والوصاية الهاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر".وأكد الفايز، إن الاردن، هو الأقرب لفلسطين وقضيتها، ونساند كفاح الفلسطينيين ونضالهم لنيل الحرية والاستقلال، مشيرا إلى تصدي جلالة الملكي بكل قوة وحزم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل في الضفة والقطاع، وللمخططات الإسرائيلية التوسعية، ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.وأشار الى دور الأردنيين منذ بداية الثورة الفلسطينية عام 1936، فقد تطوع الكثير منهم للقتال بجانب الفلسطينيين، كما تطوعت القبائل الأردنية، وانضمت للقوات المسلحة الأردنية في حرب 1948 دفاعا عن فلسطين. وأشار لمواقف الأردن المشرفة قيادة وشعبا، المناصرة للقضية الفلسطينية، وتأكيد جلالة الملك برفض العدوان الإسرائيلي، وحث المجتمع الدولي على وقف العدوان على غزة، داعيا لموقف عربي وإسلامي فاعل وحازم لوقف هذه الحرب العدوانية.ولفت الفايز، إلى أن الخطاب الإعلامي والسياسي والدبلوماسية الاردنية، كان واضحا وقويا وصريحا، في إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي، فجلالة الملك كشف الأكاذيب التي بثتها إسرائيل منذ 7 من اكتوبر الماضي، مؤكدا أن الجهد الملكي الفاعل كان له الأثر المباشر في تغيير كثير من السياسات الأميركية والأوروبية تجاه العدوان.وأكد أهمية تعزيز وحدة الصف الداخلي، والالتفاف خلف جلالة الملك والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية في تصديها للمخططات التي تستهدف الاردن، وللحملة المسعورة من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة القادمين من سورية، مبينا ان الاردن يواجه تحديات اقتصادية تحتاج لمعالجتها بسرعة، مؤكدا ضرورة وضع خطة عمل واستراتيجية واضحة، لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد.ودعا الفايز، المجتمع الدولي لدعم جهود ومساعي جلالة الملك لدفع المجتمع الدولي لوقف العدوان، واحلال السلام في المنطقة، ومنع اسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الانسانية والطبية لغزه، ودعم جهود جلالته لإيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.وطالب بعقد مؤتمر دولي يفرض الحل السياسي على الاحتلال، فترك الطرف الفلسطيني والاسرائيلي وحدهما يتفاوضان حول السلام، لن يمكنهما من التوصل لحل، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته على المجازر والاعتداءات السافرة التي ترتكبها اسرائيل منذ 7 اكتوبر، والتي ذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمصابين جلهم من الاطفال والنساء، ما هو الا وصمة عار في جبين الانسانية، فجرائم اسرائيل يجب محاسبتها عليها.وقال الفايز، هل يدرك المجتمع الدولي بان المستوطنات غير الشرعية التي بنيت على اراضي الفلسطينيين في الضفة، يعيش ويسكن فيها 750 ألف مستوطن، ألا يؤكد هذا للمجتمع الدولي، بأن الحكومة الإسرائيلية الاكثر تطرفا ويمينية، بانها غير جادة في الوصول للسلام في المنطقة، السلام الذي يحقق الامن والاستقرار للجميع، ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه.واضاف الفايز "نسمع كثيرا من الادارة الاميركية والدول الاوروبية، عن ضرورة قيام دولة فلسطينية، لكن للاسف لا احد يتحدت عن شكل الدولة، هل هي كاملة السيادة ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؟، لماذا الغموض وعدم الإشارة إلى شكلها".