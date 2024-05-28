 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز يكتب: عقدان من الإنجاز بدعم من الملك لتحقيق الإمكانات الكاملة لـ"العبدلي"

جلالة الملك عبدالله الثاني و رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير عامر الفايز
جلالة الملك عبدالله الثاني و رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير عامر الفايز

- عقدان من الإنجاز بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات مستقبلية بتحقيق الإمكانات الكاملة للعبدلي

في عالم الأدب، ينطوي السياق الاستهلالي المتميز على وظيفة درامية تؤدي لنجاح الرواية وترتقي بكامل السردية. عالم الأعمال، ليس بالبعيد عن هذا المنطق؛ إذ أن الزخم القوي والمستدام الهام الذي يشهده العبدلي، إنما يشير لافتتاحية لا تقل أهمية.

حظينا في العبدلي مؤخراً بفرصة التشرف بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وهو اللقاء الذي استحضرنا معه بداية مسيرة تطوير منطقة العبدلي، التي انطلقت عام 2004 بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراحل تطورها حتى يومنا الحالي.

هذه المسيرة التي يشار لها بالبنان، افتتاحيتها كانت مميزة؛ حيث ترافقت تاريخياً مع مسيرة التعزيز التي قادها جلالته، وحظيت بدعم ملكي سامٍ، فيما جاء التدشين الرسمي للعبدلي في العام 2014 بحضور كريم من جلالته. العام 2024، ليس استثناءً؛ فمع دخول العبدلي في مرحلته التطويرية الثانية فعلياً بعد مرور نحو عشرين عاماً على الانطلاقة، كان له نصيبه في إطار اللقاءات الملكية بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي.

لم يكن هذا اللقاء مجرد لقاء للوقوف على مسار وخطط العمل خلال المرحلة الثانية ضمن العبدلي من حيث التطوير وجذب الاستثمارات وتمكينها، بل أنه حمل رمزية تتجاوز الإشارة لرحلة ربع قرن من التطوير والتحديث، كما تتجاوز الاعتزاز بالمنجز المتحقق خلال هذه الرحلة، إلى التأكيد على أهمية التحولات العميقة التي يحملها هذا المنجز النابع من التزام راسخ ومشترك تجاه تحقيق رؤية: "الأردن الحديث والمزدهر"، إلى جانب التحفيز على مواصلة العمل بعزيمة وإبداع، وإرسال الرسائل حول مكانة العبدلي كمنصة خصبة للفرص على أرض منيعة ومستقرة.

لقد كان لهذا اللقاء أكبر الأثر في نفسي، وفي نفس الزملاء أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حيث زادت الدافعية لتكرار التجربة الناجحة بإحداث التحول الحضري المنشود، خلال المرحلة الثانية التي تَعِد بهذا الطموح، وذلك بالاستقاء من توجيهات جلالة الملك.

وإذ يقف العبدلي اليوم شاهداً على ما حققته القيادة الهاشمية خلال ربع القرن الماضي من نقلات نوعية في مختلف المجالات، وعلى اهتمامها ودعمها المستمر، فإن التطلعات نحو المستقبل عالية، خاصة مع الالتزام بمبادئ الابتكار والاستدامة والتميز والمواءمة الاستراتيجية، مستهدفاً دفع حدود التنمية الحضرية، وتعزيز النظم البيئية لريادة الأعمال، وتوليد المزيد من فرص العمل، كل ذلك بالاستفادة من القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات المجدية وتمكينها من الفرص الواعدة في قطاعات غير تقليدية، وبالعمل على مزيد من الدمج لحلول المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، وتعزيز المرافق العامة والمساحات الخضراء، وتحسين الاتصال والتواصل، للوصول للبيئة الشاملة والمستدامة، التي تتوافق مع رؤى جلالته لأردن متقدم ومزدهر، والتي ترفع من جودة ونوعية الحياة للجميع، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الحيوية الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

في الختام، فإنه لن يسعني إلا أن أرفع لسيدي صاحب الجلالة أسمى آيات الشكر والتقدير على الدعم المتواصل الذي لا يقدر بثمن، والذي يزيد من التزامنا بأن نبقى على العهد، كما أتوجه لجلالته بخالص التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي مقاليد الحكم الأردني، سائلين الله أن يديمه ذخراً وفخراً.

* الكاتب عامر الفايز*

اضافة اعلان

رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

وزير الخارجية ينقل تعازي الملك إلى رئيس وشعب البرازيل بضحايا الفيضانات

منذ 23 دقيقة
الحباشنة وأبو نوار يتحدثان في نقابة الصحفيين غدا عن "طوفان الأقصى

نقابة الصحفيين تعلن أسماء بعثة الحج الصحفية والإعلامية

منذ 35 دقيقة
العفو العام -(تعبيرية)

طلبة متعثرون يتساءلون عن مدى قابلية شمول العفو الملكي للغرامات المفروضة عليهم

منذ1 ساعة
طبيب - (تعبيرية)

بعد 10 حزيران.. هل يقاطع أطباء القطاع الخاص شركات التأمين؟

منذ21 ساعة
1716836355508476500

الهوية الأردنية.. مظلة جامعة وقاعدة اجتماعية بإدارة العلاقات الداخلية

منذ22 ساعة
1716836329358474700

خدمة العلم.. كيف تؤثر بتذويب الهويات الفرعية؟

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قواعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

بذكرى الاستقلال.. ما الذي نريده للأردن؟

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة اقتصاديا (2-1)

حسني عايش |اليوم

حديث ولي العهد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصر وثمن العدوان على غزة

سميح المعايطة |اليوم

هل سيغير غياب رئيسي توجهات إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات | منذ22 ساعة
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

غزة

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)
 