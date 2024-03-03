الفايز يلتقي عددا من السفراء لدى المملكة

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عمان- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، لدى لقائه في مكتبه أمس، عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة كلا على حدة، أوجه التعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات المشتركة والبناء عليها بمختلف المجالات.والتقى الفايز السفير الكويتي حمد راشد المري، بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الكويتية العين فاضل الحمود، والسفيرة التونسية مفيده الزريبي، والسفير التركي اردام اوزان، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية التركية العين ياسين الحسبان، والسفير الفرنسي اليكسي لو كوور، والسفير البرازيلي مارسو فاغونديس، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية البرازيلية العين عيسى مراد.وجرى خلال اللقاءات استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية، إضافة إلى إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة بشكل دائم، والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.من جانبهم عبر السفراء، عن اعتزازهم بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية مع الأردن وبمختلف المجالات، مؤكدين الحرص على النهوضبها وإدامتها.-(بترا)