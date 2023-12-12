الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز ينعى شهيد الأردن الوكيل أول إياد النعيمي

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
عمان - نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إبن الوطن وإبن الجيش العربي المصطفوي ، الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي من مرتبات القوات المسلحة الاردنية ، الذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم فجر اليوم  الثلاثاء ، خلال اشتباك مسلح على الواجهة الشمالية ، مع زمرة مارقة من المهربين الذين حاولوا التسلل للاراضي الاردنية لتهريب المخدرات .اضافة اعلان


وقال الفايز اننا واذ نتقدم بتعازينا الحارة وصادق المواساة لاسرة الشهيد وذويه ومنتسبي قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ، فأننا ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، وان يلهم أهله وذويه ورفاقه في السلاح جميل الصبر وحسن العزاء ، متمنين  الشفاء العاجل لزميله المصاب الوكيل أول سالم مفتن سالم ، ونؤكد بأن هذا العمل الارهابي الجبان الذي ارتكبه القتلة ، لن يثني قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وحصنه المنيع ، عن مواصلة التعامل بكل قوة وحزم ، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني ، فلم يعرف عن الأردن يوماً ، أنه فرط بدماء شهدائه وأبطاله أو تنازل عن حقوق أبناء شعبه.
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