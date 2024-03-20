الفايز يهنىء بذكرى الكرامة ويحيي الأمهات الأردنيات والفلسطينيات

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قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اننا ونحن نتفيأ ذكرى معركة الكرامة الخالدة التي تصادف يوم غد الخميس ، نستذكر بكل معاني الفخر والبهاء الإنجاز الوطني الكبير الذي سطره جيشنا الاردني الباسل - الجيش العربي المصطفوي بقيادته الهاشمية المظفرة، ومن خلفهما شعبنا الاردني الوفي ، فكانت الكرامة صفحة ناصعة من صفحات الوطن ، وسفرا من أسفاره الخالدة، وامجاد البطولة لجيشنا الباسل .وقال انه وبهذه المناسبة الوطنية الكبيرة فأننا في مجلس الاعيان ، نتقدم بالتهنئة والتبريك من جلالة الملك عبدالله الثاني ، وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، ومن كافة منتسبي اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة الاردنية ، وشعبنا الاردني الاصيل ، بهذه الذكرى التي اعادت لامتنا عزتها وكرامتها .واضاف " اننا نتقدم ايضا بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ، الى جنودنا البواسل المرابطين على الحدود وفي الثغور ، الذين يتصدون بكل قوة وحزم وشجاعة ، لقوى الارهاب والتطرف وتجار السلاح ومهربي المخدرات وكافة اعداء الوطن ، فلهم منا جميعا كل التقدير والاحترام .واضاف الفايز " اننا في هذا الحمى الاردني الهاشمي لن ننسى الشهداء من أبناء جيشنا العربي ، الذين قدموا ارواحهم الطاهرة دفاعاً عن ثرى الوطن، وترابه الطهور ، ودفاعاً عن قضايا امتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية " مشيرا الى ان معركة الكرامة ستبقى مصدر الفخر والاعتزاز للاردنيين ، ولكل احرار العرب ، وسيبقى الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، حصنا منيعا ، ووطنا حرا سيدا .واكد الفايز انه وعهدا لدماء الشهداء ولجلالة الملك عبدالله الثاني ، سنبقى في الاردن خلف قيادة جلالة مليكنا المفدي ابا الحسين ، ندافع عن وطننا ونرخص الدم الزكي النفيس لأجله ، وسنتصدى بكل قوة وبأس شديد لأي محاولات خبيثة تمس بامننا واستقرارنا ، وتلاحمنا الوطني ووحدة شعبنا .وقال اننا في المجلس نثمن مواقف جلالته القوية والثابتة ، من اجل الحفاظ على امن واستقرار الوطن وعزته وكرامته، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لكافة ابناء شعبنا ، وفي دفاع جلالته عن ثوابتنا الوطنية ومصالح بلدناالعليا وتصدي جلالته للسياسات والاطماع الصهيونية التوسعية .وجاء في البيان الصحفي ، ان مجلس الاعيان يثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الرامية لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، ويقدر جهود جلالته المتواصلة لكسر الحصار المفروض على الاهل في قطاع غزه ، من خلال توجيهات جلالته لقواتنا المسلحة بمواصلة الانزالات الجوية لتقديم المساعدات الطبية والاغاثية للأهل في القطاع .واكد الفايز على انه في الوقت الذي تشكل فيه هذه التوجيهات الملكية بمواصلة الإنزالات الجوية دعما للشعب الفلسطيني المحاصر ، فأنها بذات الوقت تحمل رسالة الى المجتمع الدولي ، بضرورة القيام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية ، والسعي الجاد لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، وفك الحصار المفروض على قطاع غزه .من جهة ثانية وبمناسبة عيد الام الذي يتزامن مع ذكرى معركة الكرامة الخالدة ، عبر رئيس مجلس الاعيان عن فخره واعتزازه بكل ام اردنية، وبكل نشمية اردنية، وخاصة امهات شهداء الوطن، الذين سالت دماؤهم الطاهرة الزكية، دفاعا عن ثرى الاردن الطهور .وقال الفايز لكل الامهات الاردنيات الاحترام والاجلال على ما قدمن ويقدمنا للوطن في مختلف القطاعات والميادين من اجل رفعته وتقدمه وازدهاره .كما توجه رئيس مجلس الاعيان بالتحية والتقدير للأم الفلسطينية المناضلة ، التي تقدم الشهداء تلو الشهداء ، في معركة تحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين الصهاينة .وقال الفايز ان المرأة الفلسطينية ومنذ بدء معركة تحرير فلسطين قدمت التضحيات الكبيرة ، وها هي اليوم تدفع الثمن الاكبر جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه ، فكل الاحترام للمرأة الفلسطينية الصابرة المناضلة .