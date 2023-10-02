الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

الفراية بمناسبة قدوم الشتاء: كل مواطن يتحمل مسؤولية سلامته وعائلته

وزير الداخلية مازن الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، الذي عقد في مبنى الوزارة وحضره أعضاء المجلس المعنيين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالتشارك مع الجهات المعنية في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لفصل الشتاء والوقوف على جاهزيتها.اضافة اعلان
وأشار الفراية إلى أهمية توحيد وتنسيق الجهود والعمل المشترك بين كافة الجهات، مؤكداً على قيام كوادر وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف محافظات المملكة بتقليم الأشجار القريبة من شبكات الكهرباء، تفادياً لانقطاع الكهرباء خلال المنخفضات الجوية.
ونوه إلى ضرورة استعداد المواطنين لموسم الشتاء للتعامل مع الحالات الطارئة ضمن مناطق سكناهم، وتحمل كل مواطن المسؤولية في الحفاظ على سلامته وعائلته.
وشدد الفراية على توحيد أرقام الطوارئ وأن تكون فعالة من خلال متابعة القائمين على غرف العمليات لجميع الشكاوى والملاحظات الواردة إليهم والتأكد من إنجازها.
ولفت إلى أهمية التنسيق ما بين المحافظين والأجهزة المعنية في كل محافظة للتركيز على البؤر الساخنة والتي أصبحت معروفة من خلال تأثرها بالمنخفضات السابقة من حيث تحديد الأولويات المكانية والوظيفية لتوزيع الجهد المبذول من قبل المعنيين في التعامل مع الآثار التي ترافق الهطول الغزير للأمطار وتساقط الثلوج، مؤكداً على دور القوات المسلحة في إسناد كافة الجهات خلال التعامل مع الأحوال الجوية.
كما أكد ثقة الحكومة بدائرة الأرصاد الجوية وضرورة اعتمادها كمرجعية ‏رئيسية لغايات التنبؤ بأحوال ‏الطقس وضرورة تفعيل الخطط الإعلامية لتحذير المواطنين ‏بشكل مسبق لغايات تمكينهم من أخذ ‏الاحتياطات اللازمة، وضرورة تنسيق عمل الفرق ‏التطوعية المدربة بما يعود بالنفع والفائدة على ‏الموقف بشكل عام.‏
وقدم أعضاء المجلس خططهم واستعداداتهم وجاهزيتهم، وأكدوا وجود تنسيق مستمر ومتواصل مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات القطاع الخاص، التي أصبحت شريكاً أساسياً لرفد الأجهزة الرسمية بالإمكانيات التي تمتلكها وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطن من مبدأ التشاركية والمسؤولية المجتمعية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
382492_6_1689970451

مذكرة نيابية حول مقاعد الطلبة المعيدين للتوجيهي

منذ 21 دقيقة
F7cHTM3WgAEzbme

الملك يزور مجموعة "سهل نصاب" الجوية

منذ3 ساعة
الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل البحريني

منذ3 ساعة
دائرة الأراضي والمساحة

"الأراضي والمساحة" ستطلق 27 خدمة إلكترونية (تفاصيل)

منذ21 ساعة
60ae81d6dc371

الفراية: ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات منذ بداية العام

منذ21 ساعة
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف

ولي العهد والأميرة رجوة يكرمان حافظة القرآن سندس الصيداوي

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات

ماهر أبو طير |اليوم

"جراثيم التعليم"

موفق ملكاوي |اليوم

تعديل ودورة نيابية وكواليس

جهاد المنسي |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الأردن في الميزان

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حفلة فنان في العقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات | منذ23 ساعة
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
 