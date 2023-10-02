الفراية بمناسبة قدوم الشتاء: كل مواطن يتحمل مسؤولية سلامته وعائلته

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ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، الذي عقد في مبنى الوزارة وحضره أعضاء المجلس المعنيين.وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالتشارك مع الجهات المعنية في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لفصل الشتاء والوقوف على جاهزيتها.وأشار الفراية إلى أهمية توحيد وتنسيق الجهود والعمل المشترك بين كافة الجهات، مؤكداً على قيام كوادر وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف محافظات المملكة بتقليم الأشجار القريبة من شبكات الكهرباء، تفادياً لانقطاع الكهرباء خلال المنخفضات الجوية.ونوه إلى ضرورة استعداد المواطنين لموسم الشتاء للتعامل مع الحالات الطارئة ضمن مناطق سكناهم، وتحمل كل مواطن المسؤولية في الحفاظ على سلامته وعائلته.وشدد الفراية على توحيد أرقام الطوارئ وأن تكون فعالة من خلال متابعة القائمين على غرف العمليات لجميع الشكاوى والملاحظات الواردة إليهم والتأكد من إنجازها.ولفت إلى أهمية التنسيق ما بين المحافظين والأجهزة المعنية في كل محافظة للتركيز على البؤر الساخنة والتي أصبحت معروفة من خلال تأثرها بالمنخفضات السابقة من حيث تحديد الأولويات المكانية والوظيفية لتوزيع الجهد المبذول من قبل المعنيين في التعامل مع الآثار التي ترافق الهطول الغزير للأمطار وتساقط الثلوج، مؤكداً على دور القوات المسلحة في إسناد كافة الجهات خلال التعامل مع الأحوال الجوية.كما أكد ثقة الحكومة بدائرة الأرصاد الجوية وضرورة اعتمادها كمرجعية ‏رئيسية لغايات التنبؤ بأحوال ‏الطقس وضرورة تفعيل الخطط الإعلامية لتحذير المواطنين ‏بشكل مسبق لغايات تمكينهم من أخذ ‏الاحتياطات اللازمة، وضرورة تنسيق عمل الفرق ‏التطوعية المدربة بما يعود بالنفع والفائدة على ‏الموقف بشكل عام.‏وقدم أعضاء المجلس خططهم واستعداداتهم وجاهزيتهم، وأكدوا وجود تنسيق مستمر ومتواصل مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات القطاع الخاص، التي أصبحت شريكاً أساسياً لرفد الأجهزة الرسمية بالإمكانيات التي تمتلكها وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطن من مبدأ التشاركية والمسؤولية المجتمعية.