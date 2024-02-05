الفراية: ولادة 215 ألفا من أبناء اللاجئين السوريين

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الأزرق - أكد وزير الداخلية مازن الفراية، خلال زيارة تفقدية له أمس، إلى مخيمي الأزرق والإماراتي الأردني، أن "الأردن لم يكن يوما مكانا لتوطين اللاجئين السوريين ولن يكون".وقال إن "الأردن تحمّل وما يزال، عبء استضافة ورعاية نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، برغم انخفاض حجم الاستجابة الدولية لمتطلبات اللجوء، إذ لم تزد على 30 % العام الماضي، ما يشكل ضغطا على مواردنا المحدودة، ويؤثر على حجم ونوعية خدمة اللاجئين".ودعا في زيارته لمخيم الأزرق الذي يضم 44 ألف لاجئ سوري، ولقائه ممثلي منظمات دولية داعمة ومانحة، لزيادة حجم المساعدات واستدامتها، لتمكين الأردن من القيام بواجبه الإنساني تجاه الأخوة السوريين اللاجئين، وألا تؤدي الأزمات الدولية للفت الأنظار بعيدا عن احتياجاتهم.وأكد في لقائه أعضاء من المجلس الأمني المحلي بالمخيم الذي تشكل أخيرا بمشاركة أبناء المخيم، ليكونوا مشاركين بصنع القرار بما يتناسب وأوضاعهم المعيشية، أهمية إبقاء تفكير اللاجئ السوري بأن سورية وطنه الأم، وأن ينقل ويزرع ذلك في أبنائه حتى يعودوا إليها.وأشار الفراية، إلى أنه ومنذ بدء اللجوء السوري للأردن عام 2011 وحتى الآن، ولد أكثر من 215 ألفا من أبناء اللاجئين في الأردن، ما سينتج أزمات نفسية لهذه الفئة في المستقبل، لبعدها عن وطنها الأم سورية.وأشار إلى أن الأردن من أكبر دول العالم المستضيفة للاجئين، برغم وقوعه في منطقة اضطرابات سياسية ملتهبة، تعمل فيها السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بجهد كبير للوصول للاستقرار الأمني في سورية وباقي دول الإقليم، ما يحتم على دول العالم الكبرى، إنهاء هذه الاضطرابات لإحلال السلام والأمن لشعوب المنطقة، وليعود اللاجئون السوريون لوطنهم قريبا.مدير المخيم العقيد أكرم بني عيسى، قدم عرضا لأوضاع المخيم، وخدماته للاجئين، بينما ثمن ممثلو المنظمات الدولية العاملة في المخيم دور الحكومة بتسهيل عملهم.وجال الفراية في المخيم، وشارك شبانا في مباراة كرة قدم داخل أحد ملاعب المخيم.كما زار الفراية المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق، والتقى فريق الإغاثة الإماراتي، بحضور مدير المخيم العقيد منير الشخانبة، مثمنا دور الإمارات بخدمة اللاجئين السوريين في الأردن.وأشار إلى عمق العلاقات الأردنية الإماراتية والهدف المشترك بينهما، خدمة المحتاج ورعاية اللاجئين، وتحدث مع لاجئين فيه، وذكرهم بضرورة تثبيت روح الانتماء في قلوبهم لوطنهم الأم سورية، وأن الأردن سيبقى الحضن الدافئ لجميع الأشقاء العرب.وأشار الى أن أكثر من 120 ألف لاجئ سوري زاروا الأردن والتقوا عائلاتهم، بعد أن هجرتهم الأحداث في سورية عن بعضهم.من جهته، استعرض قائد فريق الإغاثة الإماراتي، حسن سالم القايدي، التجربة الإماراتية بإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن منذ تأسيس المخيم عام 2012، وتأمين اللاجئين فيه وعددهم 6200 بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مثمنا دور الأردن بتسهيل عمل الهلال الأحمر الإماراتي في المخيم.وجال الفراية في مرافق المخيم، واطلع على واقع خدماته، والحالة التي يعيشها قاطنوه، الذين قدموا الشكر للأردن لاستضافته الآمنة والكريمة لهم، بعد ما عانوه من صعاب ومخاطر.-(بترا)