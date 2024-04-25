الجمعة 26 نيسان 2024
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الفناطسة: التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات يؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز الحياة السياسية

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الفناطسة: التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات يؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز الحياة السياسية


 قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة أن التوجيه الملكي للهيئة المستقلة للانتخاب، بخصوص إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، تؤكد حرص جلالة الملك على استمرار مسيرة الأردن الديمقراطية، وتعكس إيمان جلالة الملك بأهمية تعزيز الحياة السياسية ودورها المحوري في بناء الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح على ضوء مخرجات اللجنة الملكية التي أصبحت ضمن منظومة التشريعات الوطنية. اضافة اعلان

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي، اليوم الخميس،  إن اتحاد العمال والنقابات المنضوية تحت مظلته، ينظرون بثقة وتفاؤل إلى المرحلة القادمة التي تتطلب إنجاح التجربة الحزبية، والتعامل بمسؤولية وطنية مع المرحلة، وتعزيز المشاركة السياسية والحزبية من قبل جميع مكونات المجتمع الأردني، بما في ذلك عمال الوطن في سائر القطاعات الاقتصادية. 

وتابع الفناطسة، "العمال يمثلون الشريحة الأوسع في المجتمع، وعليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا على قدر المرحلة ويشاركوا بكل عزيمة في الانتخابات القادمة، ويساهموا في الحياة السياسية من بوابة العمل الحزبي، الأمر الذي يؤمن به الاتحاد ويسعى لتعزيزه، ويأتي ضمن أولويات المرحلة القادمة من مسيرة عمله".

 وأكد الفناطسة، أن النهج الملكي في التحديث يعبر عن نظرة ثاقبة ورؤية شمولية من خلال المسارات الثلاث للتحديث، السياسي، الإداري، والاقتصادي. 

ولفت الفناطسة، إلى أن الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية يتزامن هذا العام مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، ويأتي ونحن نعبر إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، الأمر الذي يضعنا أمام محطة وطنية مهمة تقوم على الحزبية والبرامجية، وتستحق العمل الجاد من قبل الأحزاب، والمشاركة السياسية الفاعلة سيما من قبل المرأة والشباب.
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