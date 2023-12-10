"الفيتو" ضد وقف إطلاق النار بغزة يزيد قتامة صورة أميركا

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عمان - وضعت الولايات المتحدة الأميركية نفسها في مقامرة غير محسوبة العواقب باستخدامها حق النقض (الفيتو)، في جلسة مجلس الأمن أخيرا، لصالح المعتدي بدل الوقوف إلى جانب الحق والعدالة، إزاء عدوان إسرائيلي غاشم، أزهق أرواح آلاف الأبرياء في قطاع غزة، وصل عددهم حتى كتابة هذا التقرير إلى نحو 18 ألف فلسطيني، بينهم 7 آلاف طفل، عدا عن عشرات آلاف الجرحى ومئات المفقودين تحت الأنقاض، ما يثير إشكالية قانونية لتصحيح الخلل في النظام الدولي القائم على منطق القوة.سياسيون أكدوا، أن "الفيتو" الأميركي ضد مشروع قرار المجلس، لا يشكل فقط رخصة إضافية للاحتلال لتواصل آلته الحربية قتل الأبرياء حسب، بل يزيد صورة الولايات المتحدة الأميركية قتامة في المنطقة والعالم، ويكلفها ثمنا سياسيا باهظا على الساحة الدولية، لضربها المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان بعرض الحائط، والتي لطالما ادعت الدفاع عنها والتمسك بها.الوزير السابق د. محمد المومني، قال في كل مرة تستخدم أميركا صلاحياتها بالفيتو تخسر صورتها في العالم العربي، ولم يفلح نائب مندوبها في المجلس بإقناع أحد أبدا، بحجة أن وقف الحرب الآن سيهيئ لنزاعات جديدة مقبلة.وأكد أن على أميركا واجب إدراك التكلفة الإنسانية والسياسية الباهظة عليها جراء استمرار الحرب، وهي تخطئ إذا أعطت الكيان الصهيوني رخصة لاستمرارها دون رادع، كما أنها معنية باستثمار ما يحدث للدفع إلى تسوية تاريخية، وإقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام.ولفت الوزير الأسبق سميح المعايطة، إلى أن "الفيتو" الأميركي كان متوقعا، باعتباره ينسجم مع الموقف الأميركي العام الذي يدعم كل تفاصيل موقف الاحتلال العسكري، وأما وقف إطلاق النار من ناحية إنسانية، فإن أميركا ليست معنية بتحققه، إلا إذا كان يخدم مسار الاحتلال العسكري وعدوانه الغاشم على غزة.واستدرك، "لكن لا بد من استمرار المحاولات العربية والضغط السياسي على أميركا والعالم، وأن البديل في هذه المرحلة، يقتصر على الجهد السياسي والدبلوماسي وممارسة الضغوطات، بالإضافة إلى محاولات تخفيف الأعباء الإنسانية عن أهل غزة".من جانبه، قال السفير الأردني السابق في بريطانيا مازن الحمود، إن إحدى سياسات أميركا مع الاحتلال، هي سياسة "معانقته بقوة"، لإبقاء القنوات مفتوحة معه في هذه الفترة من الحرب، لأنها تدرك بأنه في حال اتخذت موقفا ضده، أو حتى متزنا، فلن يسمح بإبقاء هذه القنوات كما هي عليه، ولن يسمح بأن يكون لها أي تأثير كبير على نهجها.ولفت إلى أن أميركا استخدمت هذه السياسة التي أطلق عليه اسم (Hug them Close) في مراحل مختلفة في العلاقات بين البلدين، ومنذ بداية الحرب الحالية، مدعية أنه لولا تمكنها من الحفاظ على مصداقيتها مع الاحتلال، لكان ردودها أعنف مما شاهده العالم.وبين أنه يجب على أميركا، إدراك أن هذه السياسة لم تنجح أبدا مع الاحتلال سابقا، ولا تنجح اليوم، وهي تقوم بعملية إبادة للفلسطينيين، فهي لم تمنعه من بناء المستوطنات على مر السنين، ولم تمنعه أيضا من تطبيق سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين وقتلهم، بل لم تحفزه على وقف احتلاله للأراضي الفلسطينية، أو منع انتهاكاته للحرم القدسي الشريف أو حتى الالتزام بمعاهدات السلام الموقعة.وقال إن هذه السياسة الأميركية تجاه الاحتلال التي رأينا ملامحها في مجلس الأمن عندما استخدمت أميركا وحدها من بين كل الدول "الفيتو" على مطالبة الاحتلال بوقف إطلاق النار، ما هي إلا رخصة إضافية لمتابعة قتلها الأبرياء في غزة حتى نهاية هذا الشهر، وهو الموعد النهائي الذي وضعته أميركا له، لإكمال أهدافها العسكرية المعلنة، ووقف العمليات العسكرية.وأوضح أن على أميركا أن تدرك تماما بأن الضحيتين الرئيستين لدعمها الاحتلال، هم الأبرياء الذين يذبحون في غزة، بالإضافة إلى المبادئ الإنسانية التي طالما دافعت عنها أميركا، وحاولت وما تزال تتغنى بها في العالم.وأكد أن هذا النهج المزدوج المعايير، هو ثمن باهظ للغاية، تدفعه أميركا على الساحة الدولية، وتحاول تشكيل نظام عالمي يعتمد على مبادئها، والطريقة الوحيدة التي يمكن لأميركا اليوم بأن تتمسك بمبادئ طالما دافعت عنها، هو فرض نهاية لهذا الهجوم الوحشي غير المسبوق في هذا الزمن على الأبرياء، والذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية عبر وقف إطلاق النار الفوري.وبين المتخصص في القانون وحقوق الإنسان د. سيف الجنيدي، أن مشروع القرار الأخير في مجلس الأمن، جاء معبرا عن قيم إنسانية مشتركة، ويتلاقى مع غاية وأهداف ميثاق الأمم المتحدة في السعي لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وبين أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى بأنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين"، يدق ناقوس الخطر الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة العربية والعالم نتيجة مجازر الاحتلال في القطاع، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل مشروع القرار في المجلس الذي أجهضه "فيتو" أميركا.ولفت إلى أنه وبعد إفشال محاولات استصدار قرار بوقف الوضع الإنساني الكارثي، أصبح العالم العربي يدرك مفهوم ازدواجية المعايير لدى الأنظمة العالمية، فاليوم لا بد من التوجه لمخاطبة الشعوب الحية، للضغط على حكوماتها لمنع أي تعطيل لقرار يستهدف منع إراقة المزيد من دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.وأكد أن الاحتلال يمارس ضروب المخادعة عبر كل وسيلة متاحة، ويتمادى في خرق كل المحاذير نحو أي شخص لا يتماشى مع توجهاته وغاياته.-(بترا)