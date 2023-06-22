القبض على تجار ومروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات في مواقع مختلفة

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من قوات الدرك وشرطة البادية الملكية والفريق الخاص التابع للإدارة، نفذوا حملة أمنية خاصة ضمن اختصاص البادية الشمالية بعد جمع المعلومات حول مواقع عدد من تجار ومروجي المخدرات.وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى خلال الحملة مداهمة 26 موقعا مختلفا لأماكن أولئك الأشخاص، إذ أفضت المداهمات لإلقاء القبض على 11 شخصا من المطلوبين وتجار ومروجي المخدرات .وأضاف أن أبرز تلك المداهمات كانت لشخصين من تجار المخدرات ألقي القبض عليهما وضبط بداخل حفرة أعدّاها لإخفاء المخدرات 107 كفوف حشيش وثلاثة أسلحة نارية، فيما دوهم كذلك مطلوب خطر من الأشخاص المرتبطين بعصابات تهريب إقليمية وألقي القبض عليه بعد محاولة الفرار وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال و1000 حبة مخدرة وكفان حشيش .وفي السياق ذاته، تعاملت كوادر الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية مع 4 قضايا نوعية أخرى في محافظات العاصمة ومادبا والعقبة وألقي القبض خلالها على 8 أشخاص من مهربي وتجار المخدرات .إذ تم التعامل في محافظة العاصمة مع قضيتين ألقي القبض في الأولى منهما على تاجر للمخدرات وشخصين آخرين يعملان لديه لترويج المخدرات في مناطق شمال العاصمة وضبط بحوزة ثلاثتهم 6 كفوف حشيش ومجموعة كبيرة من الحبوب المخدرة، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على مروجين اثنين وبحوزتهما 5 كفوف حشيش بعد مداهمة مكانهما .وفي محافظة مادبا وبعد متابعة أحد مروجي المخدرات والتأكد من قيامة بحيازة ونقل كمية من المخدرات بواسطة مركبته، جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة، فيما دوهمت في القضية الأخيرة في محافظة العقبة منزل شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 7 كفوف حشيش .