الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

القبض على تجّار ومهربين وضبط أسلحة وكميات كبيرة من المواد المخدرة

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الشرطة
واصلت إدارة مكافحة المخدرات جهودها المبذولة لملاحقة تجار المخدرات ومهربيها وضرب أوكارهم، ومحاصرة أنشطتهم الإجرامية، لتقديمهم ليد العدالة.

وألقى العاملون في الإدارة اليوم القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات وهو مطلوب مسلح وخطير بحقه عشرات الطلبات المتعلقة بقضايا المخدرات وتهريبها إلى داخل المملكة بالاشتراك مع العصابات الدولية، والمتهم بعدة قضايا أمنية أخرى منها التحريض على اطلاق العيارات النارية على رجال مكافحة المخدرات.اضافة اعلان

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه وفي إطار المتابعة الأمنية والاستخبارية للنشاطات المرتبطة بالمخدرات، تعاملت الإدارة خلال الايام الماضية مع ست قضايا نوعية في الزرقاء، والعاصمة، والمفرق، والرمثا وأُلقي القبض خلالها على تسعة أشخاص من تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها. 

وأوضح أن أبرز تلك القضايا كانت ضمن اختصاص محافظة المفرق، فبعد متابعة ومراقبة حثيثة لمطلوب مصنف بالخطر ، ومشترك مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات ومن المحرضين على اطلاق العيارات النارية على رجال مكافحة المخدرات فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تحديد مكان اختبائه في  منطقة البادية الشمالية- الرويشد.

وأشار إلى أن قوة أمنية خاصة داهمت المطلوب وألقت القبض عليه بعد كمين محكم وبرفقته شقيقه دون وقوع أي اصابات، وبحوزتهما أسلحة نارية اوتوماتيكية وذخائر .

وتابع أنه وفي قضية أخرى في محافظة العاصمة، داهمت قوة أمنية تاجر مخدرات بحقه تسعة قيود متعلقة ببيع المخدرات وترويجها، إذ جرت مداهمته داخل منزله والقي القبض عليه وضبط بحوزته (5000) حبة مخدرة وسبعة كفوف من الحشيش المخدر و (100) غرام من مادة الهيروين المخدر وسلاح ناري أُخفيت داخل منزله .

كما جرت في محافظة العاصمة مداهمة أحد تجار المخدرات والقي القبض عليه وبرفقته أحد الأشخاص وتم ضبط كمية من مادة الكوكايين المخدر.

وفي محافظة الزرقاء قام فريق تحقيقي بمتابعة معلومات وردت حول قيام شخص بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة لتهريبها لدولة مجاورة، ومرتبط بشبكة تهريب المخدرات، إذ تمكن الفريق من خلال التحقيقات من تحديد طريقة التهريب من خلال كروزات الدخان وبالتعاون مع شخصين آخرين، وجرى على الفور مداهمتهم والقاء القبض عليهم ، وضبط  الكمية وهي(50) ألف حبة مخدرة .

كما وقام فريق تحقيقي من الإدارة بمتابعة معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات كبيرة من المخدرات في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وتحرك الفريق للمكان وعثر على( 3) كيلو من مادة الكريستال المخدر  و(15) الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و( 300) غم من مادة الكوكايين ، وبعد جهد استخباري تم تحديد التاجر العائدة اليه المواد المخدرة ، وتم القاء القبض عليه وهو من الأشخاص المشتركين مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات.
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