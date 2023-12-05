الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية

762e457c-a982-4abc-a892-854402518df1
الشرطة
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية ألقت القبض على سائق مركبة شحن تسبب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.اضافة اعلان

وبيّن أنّه وأثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية مساء اليوم، بواجبها الرسمي ضمن اختصاص محافظة الزرقاء عملت على إيقاف إحدى مركبات الشحن التي تبيّن بأنّ سائقها مطلوب.

 وأضاف أن السائق ولدى إيقافه حاول الفرار من المكان ليقوم أحد العاملين بالدورية باللحاق به، إلا أن السائق أصر على المسير بمركبته والفرار من المكان مما عرّض الوكيل الى للدهس ، وأُسعف على إثرها للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة (عليه رحمة الله) فيما لاذ سائق المركبة بالفرار من المكان .

وأكّد الناطق الإعلامي انه بمتابعة التحقيق والبحث عن السائق تمكن فريق تحقيقي من تحديد مكانه قبل قليل في احدى مناطق البادية الشمالية إذ جرى التحرك للمكان والقاء القبض عليه وشخص آخر كان برفقته أثناء فراره وستتم إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات.

وأضاف أن مديرية الأمن العام إذ تنعى الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت لتدعو الله -عز وجلّ- ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان وحسن العزاء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

ذرائع الاحتلال للهجوم على خان يونس تلهث وراء التهجير.. لكن؟

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث خلال جلسة حوارية حول مبادرة المُناخ واللاجئين في دبي أمس-(الغد)

الخصاونة: تأثيرات مناخية متطرفة في الأردن منها ارتفاع الحرارة وانخفاض الأمطار

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مباحثاته مع رئيس مجموعة البنك الدولي في دبي أمس-(بترا)

الخصاونة: تعزيز التعاون مع البنك الدولي للمحافظة على زخم التحديث

منذ1 ساعة
مقر نقابة الأطباء الأردنيين في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

الزعبي: بانتظار رد على طلب إرسال أطباء إلى غزة

منذ1 ساعة
متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية في فرنسا-(وكالات)

تحركات من "فلسطينيي الشتات" في العالم لإدانة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

منذ2 ساعة
جانب من الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال-(وكالات)

هل تخلى الاحتلال عن أسراه لدى المقاومة؟

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإجابة الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

نريد إعلاما عالميا

محمود الخطاطبة |اليوم

حرب المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

فرضيات الإيرادات والنفقات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"جهاد" مشبوه

سميح المعايطة |اليوم

حرب صامتة على الضفة الغربية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات | منذ4 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 