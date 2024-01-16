الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على متورطين في قضايا احتيال بجمع تبرعات لغزة

القبض على مطلوب
القبض على مطلوب - أرشيفية


قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وردت في الآونة الأخيرة معلومات وشكاوي عن قيام أشخاص محتالين بجمع تبرعات من الراغبين بالتبرع لقطاع غرة بعد إيهامهم بأنّ تلك التبرعات ستصل كمساعدات إنسانية لغزة.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع اربعة قضايا اثر ورود شكاوى ومعلومات للأجهزة الأمنية وألقي القبض على المتورطين بها وإحالتهم للقضاء، وتجري متابعة كل ما يرد من معلومات حول تلك الطرق الاحتيالية.


وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين وتجنباً لتعرّضهم للاحتيال بالتأكد من توجيه تبرعاتهم للجهات الموثوقة والمخوّلة بذلك لضمان وصول هذه التبرعات للأهل في غزة، وفي حال اشتباههم أو تعرّضهم لمثل اولئك الأشخاص ضرورة الإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (911).

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