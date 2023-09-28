القبض على مطلوب خطر مسلح

وأكّد الناطق الاعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في معبر جابر الحدوي ، إذ جرى ضبط 124 الف حبة مخدرة أخفيت داخل مركبة شحن بمخابئ سرية من اجل تهريبها الى خارج المملكة ، وما زال التحقيق جارياً في القضية .
وفي قضيتين منفصلتين ضبطت كميات كبيرة من مادة الكريستال القاتلة، ففي العاصمة دوهم احد اخطر تجار ومهربي المواد المخدرة وسط العاصمة وضبط بحوزته 9 كغم من تلك المادة السامة والقاتلة اضافة الى 50 غم من مادة الكوكايين المخدرة و 1000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في لواء الرمثا على مستورد لمادة الكريستال أثناء مباشرة بيعها وبرفقته شخص آخر وضبط بحوزتهما 2 كغم منها .
وفي البادية الوسطى نُفذت مداهمتان منفصلتان دوهم في الاولى شخصان مسلحان احدهما بحقه 5 طلبات امنية ، إذ أبديا مقاومة للقوة وقام احدهما باستخدام سلاح ناري واطلق النار باتجاه القوة فور مداهمته الا ان القوة الامنية تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما وبحوزتهما السلاح الناري المستخدم و 4 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة، فيما دوهم في الثانية مطلوب مصنف بالخطر وبحقه 9 طلبات امنية وأُلقي القبض عليه .
وفي محافظة المفرق دوهم تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات حوله والقي القبض عليه وضُبط بحوزته 27 كف حشيش و 10 الاف حبة مخدرة وسلاحان ناريان ، فيما القي القبض في منطقة الازرق على مروج للمخدرات وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة .
وفي احدى مناطق غرب اربد ، جرت مداهمة احد اخطر الاشخاص المطلوبين باللواء وبحقه 15 طلبا امنيا بقضايا المخدرات والشروع بالقتل والقي القبض عليه وضُبط بحوزته 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة وسلاحان ناريان.