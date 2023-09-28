القبض على مطلوب خطر مسلح

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم وحملاتهم المكثفة لملاحقة اشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ثماني قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على 10 تجار مروجين ومهربين للمخدرات.وأكّد الناطق الاعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في معبر جابر الحدوي ، إذ جرى ضبط 124 الف حبة مخدرة أخفيت داخل مركبة شحن بمخابئ سرية من اجل تهريبها الى خارج المملكة ، وما زال التحقيق جارياً في القضية .وفي قضيتين منفصلتين ضبطت كميات كبيرة من مادة الكريستال القاتلة، ففي العاصمة دوهم احد اخطر تجار ومهربي المواد المخدرة وسط العاصمة وضبط بحوزته 9 كغم من تلك المادة السامة والقاتلة اضافة الى 50 غم من مادة الكوكايين المخدرة و 1000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في لواء الرمثا على مستورد لمادة الكريستال أثناء مباشرة بيعها وبرفقته شخص آخر وضبط بحوزتهما 2 كغم منها .وفي البادية الوسطى نُفذت مداهمتان منفصلتان دوهم في الاولى شخصان مسلحان احدهما بحقه 5 طلبات امنية ، إذ أبديا مقاومة للقوة وقام احدهما باستخدام سلاح ناري واطلق النار باتجاه القوة فور مداهمته الا ان القوة الامنية تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما وبحوزتهما السلاح الناري المستخدم و 4 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة، فيما دوهم في الثانية مطلوب مصنف بالخطر وبحقه 9 طلبات امنية وأُلقي القبض عليه .وفي محافظة المفرق دوهم تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات حوله والقي القبض عليه وضُبط بحوزته 27 كف حشيش و 10 الاف حبة مخدرة وسلاحان ناريان ، فيما القي القبض في منطقة الازرق على مروج للمخدرات وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة .وفي احدى مناطق غرب اربد ، جرت مداهمة احد اخطر الاشخاص المطلوبين باللواء وبحقه 15 طلبا امنيا بقضايا المخدرات والشروع بالقتل والقي القبض عليه وضُبط بحوزته 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة وسلاحان ناريان.