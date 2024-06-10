 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على ٣٦ تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال التعامل مع ١٥ قضية

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القبض
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجّار الموت ومروجيها ومهربيها، وتمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من إلقاء القبض على ٣٦ تاجراً ومروجاً ومهربا خلال تعاملهم مع ١٥ قضية وحملات أمنيّة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.اضافة اعلان
 
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك الحملات كانت ضمن اختصاص محافظة المفرق، بعد جمع المعلومات وتحديد مكان وجود عدد من أخطر المطلوبين وتجّار المخدات ومروجيها، إذ تم بإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة مداهمة مواقعهم في آن واحد،  وأفضت الحملة لإلقاء القبض على ١١ مطلوباً وتاجراً ومروجاً، وضبط بحوزتهم ما مجموعه ( ١٠ آلاف حبة مخدرة و ١١ سلاحاً نارياً مختلفاً وكمية كبيرة من الذخيرة الحيّة وكمّيات من مواد الحشيش والكوكايين المخدرة) .
 
ونُفّذت كذلك حملة أمنيّة في مناطق جنوب العاصمة أُلقي القبض خلالها على خمسة تجّار ومروجين للمخدرات وضبط بحوزتهم كمّيات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع ،فيما نُفّذت في محافظة عجلون حملة أخرى أُلقي القبض خلالها على شخصين من أخطر مروجي المخدرات في المحافظة .
 
وكانت أبرز القضايا إحباط تهريب ١٢.٥ كغم من مادة الكريستال عبر معبر حدود جابر، حيث تمت متابعة معلومات حول القضية ومتابعتها وجرى إحباط عملية التهريب تلك والمواد القاتلة التي كانت موجودة داخل عبوات تبغ، وفي الوقت ذاته أُلقي القبض على شخصين قادت إليهم التحقيقات بتورطهما في القضية وأنّ الكمية المهرّبة كانت قادمة لصالحهما .
 
وفي غرب البلقاء تابع العاملون في الإدارة معلومات حول قيام شخصين بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها إلى دولة مجاورة ، وجري تحديد طريقة التهريب داخل حقيبة سفر ومكان المواد المخدرة والمتورطين وجرى مداهمتهما وأُلقي القبض عليهما وضبطت كذلك حقيبة السفر التي تبيّن بداخلها ١٠٠ ألف حبة مخدرة.
 
وفي جنوب العاصمة وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار بالأسلحة النارية والتأكد من حيازته وعرضه لكمية من الأسلحة النارية للبيع جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط داخل منزله ٨ أسلحة نارية متنوعة من بينها أسلحة أوتوماتيكية.  
 
 
وفي البادية الشمالية تم التعامل مع قضيتين نوعيتين ، تم في الأولى إلقاء القبض على ثلاثة تجّار للمخدرات بعد مقاومتهم للقوة الأمنية عند مداهمتهم وضبط بحوزتهم ٦٥ ألف حبة مخدرة وسلاح ناري أوتوماتيكي ، كما وأُلقي القبض في القضية الثانية على تاجر خطر للمخدرات بعد مداهمته وضبط بحوزته ٦٦ كفاً من مادة الحشيش المخدرة.
 
وفي محافظة المفرق جرى التعامل مع ثلاث قضايا نوعية، أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات مطلوب وبحقه حكم غيابي بالسجن ٢٠ عاما بعد مداهمته وضبط بحوزته ٢٠٠٠ حبة مخدرة ، كما وأُلقي القبض في القضية الثانية على مروج وبحوزته ٥٠٠٠ حبة مخدرة ، ودوهم في القضية الثالثة مروج آخر وأُلقي القبض عليه وبحوزته ١٤ كفاً من مادة الحشيش المخدرة .
 
وفي البادية الوسطى أُلقي القبض على تاجر للمخدرات وبحوزته ٤٠٠٠ حبة مخدرة ، كما وألقي القبض في البادية الجنوبية على مروجَين للمخدرات وضبط بحوزتهما كمّيات من مادتي الماريجوانا المخدرة والحشيش المخدر، فيما تم إلقاء القبض على تاجر للمخدرات في محافظة معان بعد مداهمته في أثناء نقله ٢٠٠٠ حبة مخدرة بواسطة مركبته، وفي آخر القضايا جنوب العاصمة جرت مداهمة مروجَين للمخدرات وأُلقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما ٥ كفوف حشيش وسلاح ناري.
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